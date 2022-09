Luuk de Jong heeft nieuws en deelt voorzichtige prognose over terugkeer

Zondag, 25 september 2022 om 15:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:03

Luuk de Jong hoopt komende zaterdag weer van de partij te zijn tijdens het uitduel bij SC Cambuur. De aanvalsleider van PSV is al sinds eind augustus herstellende van een kuitblessure, maar zet inmiddels al weer stappen op het trainingsveld. De Jong durft zijn aanwezigheid zaterdag nog niet met honderd procent zekerheid te garanderen; wel heeft hij fiducie in een spoedige rentree.

Daar het Eindhovens Dagblad dinsdag al prijsgaf dat de aanvoerder van de huidig Eredivisie-koploper de individuele training weer had opgepakt, brengt PSV zaterdag beelden van De Jong op De Herdgang naar buiten. "Ik ben nu buiten aan het lopen, dus ik hoop dat ik deze week nog wat goede stappen kan zetten en wat oefeningen met het team kan gaan doen", laat De Jong weten op de clubkanalen. "Het is gewoon elke dag bekijken hoe de kuit aanvoelt. Dan kan het snel gaan."

Op de vraag wanneer de 38-voudig Oranje-international verwacht weer beschikbaar te zijn voor trainer Ruud van Nistelrooij, heeft hij een voorzichtig hoopvol antwoord. "Na de interlandbreak is Cambuur-uit, daar hoop ik bij te zijn. Maar het is moeilijk in te schatten", voegt De Jong direct toe. "Het blijft altijd lastig, een spierblessure, dus we moeten het rustig aan doen. Ik hoop er zo snel mogelijk bij te zijn. Maar anders verwacht ik na Cambuur wel terug te kunnen zijn."

De Jong liep tijdens de play-offronde voor Champions League-kwalificatie tegen Rangers (0-1 verlies) de blessure op. Bij gebrek aan een echt alternatief experimenteerde Van Nistelrooij al met Xavi Simons, Guus Til, Yorbe Vertessen Ismael Saibari en Anwar El Ghazi in de punt van de aanval. Dat gebeurde met wisselend succes. Ook het herstel van Noni Madueke verloopt volgens het Eindhovens Dagblad voorspoedig. De vleugelaanvaller ligt sinds eind juli in de lappenmand vanwege een op de training opgelopen enkelblessure en verwacht werd dat hij voor het WK niet meer in actie zou komen. De kans bestaat echter dat Madueke alsnog minuten kan gaan maken voor de mondiale eindronde aanvangt.