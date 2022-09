‘IJzeren hand’ van Wormuth creëert angst in Groningen: ‘Dat zie ik nog te veel’

Zondag, 25 september 2022 om 14:25 • Tom Rofekamp

De komst van Frank Wormuth heeft voor een flinke cultuurshock gezorgd bij FC Groningen. In de ruim vier maanden die de Duitser hoofdverantwoordelijke is bij de noorderlingen heeft hij onder meer de teamhiërarchie drastisch herzien en duidelijk gemaakt dat hij niets anders dan honderd procent inzet verwacht van zijn selectie. Met het uit het team zetten van Cyril Ngonge liet Wormuth zien wat de consequenties kunnen zijn van dat laatste. "Spelers waren daar misschien zelfs een beetje bang voor."

Wormuth kreeg bij binnenkomst de fikse taak van technisch directeur Mark-Jan Fledderus om dit seizoen Europees voetbal te behalen. Het wil echter nog niet helemaal vlotten voor Groningen: na zeven competitieduels staat de club twaalfde en creëerde het de minste kansen van alle Eredivisie-teams. Wormuth denkt dan ook dat hij iets meer tijd nodig heeft om zijn werkwijze door te laten dringen bij zijn selectie. "Uiteraard zeg ik dat we er alles aan doen om play-offs te halen. Maar als het niet gebeurt, dan is het ook geen ramp, want we zijn aan het bouwen", zegt de 62-jarige oefenmeester tegenover RTV Noord.

Met dat 'bouwen' bedoelt Wormuth onder meer het uitdunnen van de selectie, een veranderde teamhiërarchie en de eis van honderd procent inzet. Ngonge schoot wat betreft dat laatste tekort volgens de ex-trainer van Heracles Almelo, en werd begin september teruggezet naar de beloften. "Als trainer probeer ik altijd positief te zijn, maar aan de andere kant ben ik ook heel direct. Daar hebben sommige spelers problemen mee. Als het niet goed is, dan zeg ik dat. Spelers waren daar misschien een zelfs een beetje bang voor. Dat ze wellicht net als Cyril Ngonge werden teruggezet. Maar als ze alles geven hoeven ze daar niet bang voor te zijn", aldus Wormuth.

De trainer ziet angst ook nog te veel terug in het spel van zijn ploeg. "'We moeten zorgen dat deze jongens weer met zelfvertrouwen gaan spelen en zich zeker voelen, want nu zie ik nog te veel angst. Dan kunnen ze echt voetbal spelen, want zonder het nodige zelfvertrouwen hebben we toch al acht punten behaald." Van de zeven Eredivisie-wedstrijden in het huidige seizoen wist Wormuth er twee te winnen, speelde hij er twee gelijk en verloor hij er drie. Komende zaterdag staat er een ontmoeting met AZ in de eigen Euroborg op het programma.