‘Chelsea ruikt zijn kans na dubbel verzoek Rafael Leão aan AC Milan’

Zondag, 25 september 2022 om 13:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:28

AC Milan vreest een voortijdig vertrek van Rafael Leão uit het San Siro, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. Chelsea is nadrukkelijk geïnteresseerd in de Portugese vleugelaanvaller en naar verluidt wil de Londense club er alles aan doen om hem op korte termijn naar de Premier League te halen. Milan wil dat voorkomen door het tot medio 2024 lopende contract van Leão open te breken en te verlengen.

Volgens bovengenoemde Italiaanse krant hebben Leão en zaakwaarnemer Jorge Mendes geen haast met het tekenen van een nieuw contract bij de huidige nummer vijf in de Serie A. Wel duiken in de Italiaanse media berichten op dat de buitenspeler een jaarsalaris van zeven miljoen euro wil ontvangen in het geval van een nieuwe verbintenis. Daarnaast ziet Leão graag dat Milan een gedeelte van zijn schuld van bijna twintig miljoen euro aan voormalig werkgever Sporting Portugal voor zijn rekening neemt. Technisch directeur Paolo Maldini houdt voorlopig vast aan 6,5 miljoen euro per seizoen, 5 miljoen meer dan het huidige jaarinkomen.

Leão verscheurde medio 2018 zijn contract bij Sporting nadat woedende supporters spelers en stafleden hadden aangevallen op het trainingsveld. De woede was ontstaan na het mislopen van Champions League-voetbal door de Portugese grootmacht. Sporting vond dat Leão contractbreuk had gepleegd en maakte de zaak aanhangig bij het internationale sporttribunaal CAS. De 23-jarige aanvaller werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van negentien miljoen euro aan de club uit Lissabon.

De Portugees had toen al een vijfjarig contract getekend bij Lille OSC, dat hem een jaar later voor 35 miljoen euro verkocht aan Milan. Leão is in de afgelopen drie seizoenen uitgegroeid tot een bepalende speler bij de Italiaanse kampioen, wat naast Chelsea ook Manchester City is opgevallen. De begeerde flankspeler beschikt in Milaan over een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro, al wil de nieuwe Chelsea-eigenaar Todd Boehly naar verluidt niet verdergaan dan 120 miljoen euro.