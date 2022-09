‘Ten Hag krijgt flinke boost in de zoektocht naar nieuwe eerste doelman’

Zondag, 25 september 2022 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:08

De lijst met doelmannen die worden gelinkt aan Manchester United wordt langer en langer. Ook Jan Oblak zou op het wensenlijstje staan van Erik ten Hag. De goalie van Atlético Madrid moet als opvolger dienen van David de Gea, van wie de clubleiding niet volledig overtuigd is. De interesse van Atlético in Aston Villa-doelman Emiliano Martínez zou duiden op een flinke boost voor United.

United heeft de optie om het contract van De Gea met nog een jaar te verlengen, maar de clubleiding twijfelt hevig. De hoge salariskosten - vorig seizoen in totaal naar verluidt een slordige 430 miljoen euro - zou de belangrijkste reden zijn. De Spaanse doelman strijkt zo’n 392.000 euro per week op, waarmee hij tot de grootverdieners van United behoort. De Engelse topclub maakte onlangs nog bekend dat er over het afgelopen seizoen een nettoverlies van bijna 130 miljoen euro is geleden, ondanks dat de inkomsten met achttien procent zijn gestegen tot 653 miljoen euro.

Bij een eventueel vertrek van De Gea is Oblak in beeld om de vacante vacature in te vullen. Volgens The Mirror heeft Atlético Martínez geïdentificeerd als diens vervanger. United zou echter flink in de buidel moeten tasten voor Oblak, daar de Sloveen afgelopen zomer zijn contract nog verlengde tot medio 2028. De doelman werd in 2014 overgenomen van Benfica na vier keer verhuurd te zijn geweest aan Portugese clubs. Sindsdien speelde hij 360 wedstrijden voor Atlético, waarin hij 177 keer de nul hield.

Een andere doelman die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar United is Jordan Pickford. De doelman van Everton is eerste keus bij de Engelse nationale ploeg onder bondscoach Gareth Southgate, al kampt de sluitpost momenteel met een bovenbeenblessure. Meerdere clubs zouden de situatie van de 28-jarige Pickford echter in de gaten houden, aangezien hij bij the Toffees nog maar beschikt over een contract tot medio 2024. De gehuurde Martin Dúbravka keert in principe na dit seizoen terug bij Newcastle United.