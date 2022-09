Van Gaal voert flink wat wijzigingen door, maar laat Pasveer staan

Zondag, 25 september 2022 om 19:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Louis van Gaal onthult de opstelling van Oranje voor de Nations League-wedstrijd tegen België. De bondscoach kiest opnieuw voor Remko Pasveer onder de lat en heeft verder basisplaatsen ingeruimd voor Steven Berghuis en Davy Klaassen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt om 20.45 uur aan en staat onder leiding van de Engelsman Anthony Taylor.

Van Gaal kiest tegen België opnieuw voor Pasveer als eerste doelman. Waar menigeen tijdens deze interlandperiode rekening had gehouden met speelminuten voor Jasper Cillessen, krijgt de doelman van Ajax voorlopig de voorkeur. Pasveer werd met zijn 38 jaar de een na oudste speler ooit in het shirt van Oranje en krijgt dus opnieuw het vertrouwen. Van Gaal heeft al aangegeven de nieuwe keepers – Andries Noppert werd ook opgeroepen – aan het werk te willen zien. Aangezien dat tegen Polen nauwelijks is gebeurd, krijgt Pasveer tegen België een nieuwe kans om zijn kwaliteiten te tonen.

Op het middenveld ontbreken Teun Koopmeiners (hoofdblessure) en Frenkie de Jong (bovenbeenblessure). Het tweetal viel tegen Polen uit en behoort niet tot de wedstrijdselectie. Klaassen moet daarom voor de controle zorgen, net als Marten de Roon. Laatstgenoemde fungeerde tegen Polen als vervanger van De Jong. Steven Berghuis, die sterk inviel donderdag, mag het dit keer vanaf het begin laten zien. Van Gaal gaf voorafgaand aan de wedstrijd tegen Polen al aan te zullen kiezen voor Klaassen tegen België, daar de middenvelder van Ajax voor balans moet zorgen.

In de voorhoede moet Van Gaal het doen zonder Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona viel donderdag uit met een hamstringblessure en is er net als Koopmeiners en De Jong niet bij. Vincent Janssen fungeert om die reden als aanspeelpunt naast Steven Bergwijn. Het duo was tegen Polen verantwoordelijk voor de 0-2 na een knappe combinatie in de vijandelijke zestien. Cody Gakpo, tegen Polen spelend op de 10-positie, wordt naar de bank verwezen. Ook de van Jong Oranje overgekomen Brian Brobbey en Ryan Gravenberch zitten op de reservebank.

De opstelling van België wijzigt op twee posities ten opzichte van het duel met Wales (2-1 winst): Thomas Meunier maakt op de rechtsbackpositie plaats voor Timothy Castagne, terwijl Amadou Onana de plek op het middenveld overneemt van Youri Tielemans. België wordt zondagavond gecoacht door Thierry Henry, die de honneurs waarneemt vanwege de schorsing van Roberto Martínez. De bondscoach kreeg rood tegen Wales en zit op de tribune.

Nederland staat bovenaan in Groep A met een voorsprong van drie punten op België. Op basis van onderling resultaat, dat vóór doelsaldo gaat, kunnen de Rode Duivels de groep nog winnen, door Oranje met drie doelpunten verschil te verslaan (gerekend vanaf een 1-4 zege). Nederland won begin juni in Brussel namelijk met 1-4 van België.

Opstelling Oranje: Pasveer; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; Klaassen, De Roon, Berghuis; Bergwijn, Janssen

Opstelling België: Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Onana, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi