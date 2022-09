Arjen Robben is het nog niet verleerd: doelpunt en twee assists

Zondag, 25 september 2022 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Arjen Robben heeft zaterdag laten zien het voetballen nog niet verleerd te zijn. De voormalig aanvaller was uitgenodigd voor de afscheidswedstrijd van Claudio Pizarro en had het met een doelpunt en twee assists ouderwets op zijn heupen. Het duel tussen drie door Pizarro samengestelde teams vond plaats in een uitverkocht Weserstadion in Bremen.

Pizarro beleefde grote successen als speler van Bayern München, waar hij over twee periodes onder contract stond. In totaal kwam hij tot 327 officiële wedstrijden voor de recordkampioen, waarin hij 125 keer scoorde en 53 keer als aangever fungeerde. Pizarro werd zes keer landskampioen met Bayern, won in 2013 de Champions League en werd de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Bundesliga.

Zaterdag verwelkomde de Peruviaan tal van oud-ploeggenoten voor zijn afscheidswedstrijd in het stadion van Werder Bremen, de club waar hij eveneens succesvol was. De voormalig spits deed mee in drie verschillende elftallen: een vriendenteam, legends van Werder Bremen en legends van Bayern München. Onder meer Mario Gómez, Piotr Trochowski, Giovane Élber, Johan Micud, Daniel van Buyten en Robben werden opgetrommeld.

Robben was trefzeker in het duel tussen de legends van Werder en Bayern en nam bovendien twee assists voor zijn rekening tegen het vriendenteam van Pizarro. Er werden drie wedstrijden van een half uur gespeeld, die allen in een gelijkspel eindigden. Pizarro zelf was vier keer trefzeker en kreeg daarmee een afscheid in stijl. "Het had niet mooier kunnen zijn, met het publiek, met al mijn vrienden op het veld en op de bank, en met mijn familie. Dit was het beste einde van mijn carrière", aldus de oud-spits.