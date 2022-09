Humberto heeft opvallende theorie na uitbrander Van Gaal richting Stekelenburg

Zondag, 25 september 2022 om 11:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:44

Louis van Gaal ergerde zich vorige week op de persconferentie duidelijk aan de vraagstelling van verslaggever Jeroen Stekelenburg. De Oranje-volger vroeg aan de bondscoach of Justin Bijlow veel zin had in de speciale strafschoppensessie, daar de doelman van Feyenoord uiteindelijk niet was opgenomen in de definitieve selectie voor de Nations League. Stekelenburg kijkt enkele dagen later in de talkshow Humberto terug op de botsing met Van Gaal.

"Ik vond niet dat ik gekke vragen stelde", verklaart Stekelenburg in gesprek met presentator Humberto Tan. "Alleen: soms stel je een vraag en hoort iemand anders hem gewoon net iets anders. Dat zou kunnen, ik denk dat dat een beetje gebeurd is." De volger van het Nederlands elftal vroeg op het persmoment van maandag ook of Van Gaal in contact stond met Georginio Wijnaldum, die het WK in Qatar mist vanwege zwaar blessureleed. Ook die vraag kon op weinig sympathie rekenen bij Van Gaal

Tan vraagt zich af waarom Van Gaal de vragen van Stekelenburg bepaald niet kon waarderen. "Ik denk serieus dat hij denkt dat ik er iets anders mee bedoel", zo probeert de verslaggever een en ander te verklaren. "En dat is niet zo, dat durf ik hier wel te zeggen. Maar het fijne met Louis van Gaal is dat bij de volgende keer, dat is dan twee dagen later, er niets aan de hand is. Dat is ook wel mooi." Tan denkt dat Van Gaal bewust op een dergelijke manier met de pers omgaat, om zo de spelers van het Nederlands elftal op scherp te zetten richting het naderende WK.

"Weet je wat ik ook dacht: dat het niet eens zozeer naar jou was, maar naar zijn ploeg", werpt de presentator op. "Jij denkt dat hij er iets mee wil bereiken?", vraagt Stekelenburg zich gelijk hardop af. "Ik denk dat hij via de persconferentie zijn ploeg op scherp zet, dat denk ik", antwoordt Tan. Stekelenburg probeert vervolgens een verklaring te vinden voor de boosheid die Van Gaal tentoonspreidde. "De vorige keer riep hij Wijnaldum niet op en nu Bijlow niet. Ik denk dat dat wel een signaal is. Hij gebruikt daar het woord 'leveren' voor, je moet leveren. En niemand heeft een abonnement op het Nederlands elftal. Dus dat is wel een signaal. Ik weet niet of dit nou bedoeld is voor zijn ploeg, dat weet ik niet zo goed. Want ik geloof niet zo in die wij tegen zij-theorie."