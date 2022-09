Bakayoko zet vol in op wereldtitel voor België: ‘Dat is niet voor niets’

Zondag, 25 september 2022 om 10:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Johan Bakayoko heeft hoge verwachtingen van de Belgische nationale ploeg tijdens het WK. De aanvaller van PSV, die afgelopen vrijdag met de beloften onderuit ging tegen Jong Oranje (1-2), denkt bovendien dat het niet de laatste keer is dat De Rode Duivels kans maken op de eindoverwinning. Zelf hoopt Bakayoko stiekem kans te maken op een uitverkiezing tijdens het mondiale eindtoernooi.

In gesprek met Sporza blikt Bakayoko allereerst terug op het seizoen bij PSV tot dusver. "Ik geef mezelf een goede 7,5 tot een 8 als rapportcijfer", aldus de buitenspeler. "We zijn goed aan het seizoen begonnen, staan eerste, en ik heb veel speelminuten gemaakt. Ik ben tevreden en voel me belangrijk bij PSV. We hebben een grote selectie, dus iedereen krijgt speelminuten. Er zijn heel veel spelers waar ik veel van leer. Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré, er zijn echt heel veel goede spelers. Jongens die mij elke dag iets bijbrengen."

De stap van de beloften naar de A-selectie heeft Bakayoko niet als zwaar ervaren. "Het is anders, de tegenstanders zijn moeilijker. De ploeg is ook sterker. Maar de stap was persoonlijk niet heel moeilijk voor mij. De groep heeft mijn komst heel goed aangepakt. Door de aanwezigheid van veel ervaren spelers is het makkelijk voor jonge spelers om te integreren. En Ruud van Nistelrooij was vorig jaar ook mijn trainer bij de beloften, dus uiteindelijk komt alles goed terecht."

Hoge verwachting

Bakayoko speelt maandagavond met Jong België tegen Frankrijk. Tegen Jong Oranje kwam hij halverwege de wedstrijd binnen de lijnen voor Yorbe Vertessen. "Ik ben de jongste van het team, maar dat zegt niets denk ik. Het geeft positieve energie om tegen landen als Nederland en Frankrijk te spelen. Daarom vind ik voetbal zo leuk. Hoe moeilijker de tegenstander, hoe leuker het is." Op de vraag wat Bakayoko verwacht van De Rode Duivels tijdens het WK, hoeft hij niet lang na te denken. "Winnaar", zegt hij stellig. "Daar hoop ik ook op. België staat nog steeds hoog op de FIFA-ranking (tweede, red.). Dat is niet voor niks."

Mocht het onverhoopt uitdraaien op een teleurstellend WK, zijn er volgens Bakayoko nog voldoende kansen op eerherstel. "De generatie die eraan komt is ook heel sterk", aldus de belofte "Dat heeft tijd nodig om te rijpen, maar ik geloof erin dat er nog heel veel mooie jaren aankomen." Zelf hoopt hij over twee maanden stiekem deel uit te maken van het keurkorps van bondscoach Roberto Martínez. "De bondscoach mag mij zeker bellen. Het jeugd-EK is pas volgend jaar zomer, dus ik zou heel graag beide toernooien spelen."