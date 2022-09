‘Busquets zet Barcelona in wachtkamer; dure vervanger reeds in beeld’

Zondag, 25 september 2022 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:16

Sergio Busquets wil geen overhaaste beslissingen nemen wat betreft zijn toekomst als clubspeler. De inmiddels 34-jarige middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis bij Barcelona en het is nog niet duidelijk wanneer er zal worden gesproken over eventuele contractverlenging. Busquets is al gelinkt aan onder meer Inter Miami FC, maar voor de start van het WK in Qatar zal hij volgens diverse Spaanse media sowieso geen definitief besluit nemen.

Volgens onder meer Mundo Deportivo was het oorspronkelijke idee van Busquets om rond Kerst de knoop door te hakken over zijn werkgever voor volgend seizoen. Tot die tijd wil de 137-voudig international van Spanje niet onderhandelen met andere clubs, terwijl er tevens geen gesprekken met de leiding van Barcelona op de planning staan. Busquets zou reeds enkele aanbiedingen uit de MLS hebben ontvangen en eerder werd al gemeld dat hij wel oren zou hebben naar een Amerikaans avontuur.

De komst van Xavi als trainer van Barcelona zou echter ook als gevolg kunnen hebben dat Busquets de club trouw blijft. De routinier speelde nog samen met de coach en de onderlinge band is altijd goed geweest. Xavi op zijn beurt is zeer tevreden over de rol van Busquets als aanvoerder en de invloed die hij heeft in de kleedkamer van Barcelona. De verwachting is echter dat de controlerende middenvelder nog enkele maanden wil wachten voordat Barcelona op de hoogte wordt gesteld over zijn definitieve beslissing.

Busquets is momenteel bezig aan zijn veertiende seizoen als speler van Barcelona. De teller staat inmiddels op 685 wedstrijden namens de Catalaanse grootmacht in alle competities. Zijn prijzenkast werd aangevuld met onder meer acht Spaanse landstitels, driemaal de Champions League en zeven keer de Copa del Rey. Busquets veroverde daarnaast met de Spaanse nationale ploeg de wereldtitel in 2010 en de Europese titel twee jaar later.

Ondertussen kijkt de technische staf van Barcelona naar eventuele vervangers voor Busquets. In diverse Spaanse media wordt Martín Zubimendi naar voren geschoven. Marca denkt dat de 23-jarige verdedigende middenvelder van Real Sociedad een serieuze kandidaat is voor de transferwindow in de zomer van 2023. De jonge Spanjaard kwam al meer dan honderd keer uit voor zijn club en is daarnaast kandidaat om af te reizen naar het WK. Zubimendi zou over een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro beschikken, wat voor Barcelona een probleem zou kunnen zijn. Naast de middenvelder wordt ook Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers als eventuele vervanger van Busquets aangemerkt.