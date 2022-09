Dolberg hakt knoop door over toekomst: ‘Dat is wel de intentie’

Zondag, 25 september 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Kasper Dolberg is vastbesloten om na dit seizoen bij Sevilla te blijven. De huurling van OGC Nice kwam nog niet heel vaak in actie, maar zit naar eigen zeggen dicht tegen de basiself aan. Dolberg wordt dit seizoen gehuurd, waarbij Sevilla de mogelijkheid heeft om de spits definitief over te nemen. Zijn contract in Frankrijk loopt nog tot de zomer van 2024.

Ondanks de moeizame start bij Sevilla - Dolberg kwam in drie invalbeurten tot 85 minuten - is de spits overtuigd van zijn kunnen. "Ik moet het gewoon laten zien en doen wat de coach van me verlangt", aldus Dolberg na de met 2-1 verloren Nations League-wedstrijd tegen Kroatië tegenover Bold. "Natuurlijk heb ik goede gesprekken met hem (trainer Julen Lopetegui, red.) gehad, ook over waar ik fysiek sta. Ik voel me betrokken."

De Deen kwam vorig seizoen in dienst van Nice tot 26 competitiewedstrijden, waarvan negentien als basisspeler. Daarin wist hij zes keer het net te vinden. Het was voor de Franse club reden genoeg om hem tijdelijk van de hand te doen. "Ik ben overgestapt met het idee om definitief te worden overgenomen door Sevilla." De Andalusiërs hebben een koopoptie. Voor welk bedrag Dolberg definitief is over te nemen is niet bekend.

"Het is duidelijk dat je eerst je draai moet vinden en alles onder de knie moet krijgen", vertelt Dolberg over zijn moeizame eerste maanden in dienst van Sevilla. "De afgelopen weken was het wat hectisch. Maar ik weet zeker dat het na de interlandbreak waarschijnlijk omgedraaid is." De aanvalsleider hoopt onder meer van waarde te kunnen zijn in de Champions League. Sevilla is ingedeeld in Groep G met Manchester City, FC Kopenhagen en Borussia Dortmund.