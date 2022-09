Vermoedelijke opstelling: Van Gaal wijst vervangers Frenkie en Memphis aan

Het Nederlands elftal moet zondagavond ten koste van België de Final Four van de Nations League zien te bereiken. Na de 0-2 overwinning op Polen bedraagt de voorsprong drie punten plus een beter doelsaldo (+7 tegenover +4). Van Gaal zag Frenkie de Jong, Memphis Depay en Teun Koopmeiners uitvallen en riep Brian Brobbey en Ryan Gravenberch op als vervangers. Steven Berghuis en Davy Klaassen keren door de afwezigheid van enkele middenvelders zeer waarschijnlijk terug in het elftal.

Van Gaal koos tegen Polen verrassend genoeg voor Remko Pasveer als eerste doelman, waar menigeen rekening had gehouden met Jasper Cillessen als eerste doelman. Pasveer werd met zijn debuut de een na oudste speler ooit in het shirt van Oranje en maakte een solide indruk. Zij gezegd dat de doelman van Ajax niet heel veel te doen kreeg. Verwacht wordt niet dat Van Gaal gaat wisselen onder de lat, daar hij heeft aangegeven Pasveer te willen zien. Aangezien dat tegen Polen nauwelijks is gebeurd, is de kans groot dat hij tegen België opnieuw de kans krijgt om zich te bewijzen.

Andries Noppert werd tegen Polen naar de tribune verwezen door Van Gaal. De goalie van sc Heerenveen heeft zich op de training mogen bewijzen en was tevens aanwezig bij de penaltytests. Mark Flekken komt in principe nauwelijks in het stuk voor, maar wordt door Van Gaal wel beschouwd als goede derde optie. Ook in de verdediging heeft Van Gaal geen reden tot wisselen. Dat betekent dat Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké het centrum vormen, terwijl de flanken worden bestreken door Denzel Dumfries en Daley Blind.

Op het middenveld wordt de puzzel een stuk lastiger voor Van Gaal. Door het ontbreken van Koopmeiners (hoofdblessure) en De Jong (bovenbeenblessure) moet er noodgedwongen geschoven worden. Tegen Polen kwam Marten de Roon binnen de lijnen voor De Jong en verwacht wordt dat hij het nu vanaf het begin mag laten zien. Davy Klaassen en Steven Berghuis zijn de andere middenvelders. Vincent Janssen vormt samen met Steven Bergwijn een aanvalsduo. Cody Gakpo verhuist daardoor weer naar de reservebank. Depay zit vanwege een hamstringblessure niet bij de selectie.

"Je kunt er haast vanuit gaan dat Klaassen tegen België speelt, omdat we dan meer balans nodig hebben", verklapte Van Gaal vlak voor het treffen met Polen al. De bondscoach koos donderdag voor Gakpo als nummer 10, maar zag Berghuis als invaller een ijzersterke indruk maken. Verwacht wordt dan ook dat de linkspoot van Ajax ditmaal de voorkeur krijgt. Door het ontbreken van Depay fungeert Janssen ditmaal als aanspeelpunt. De spits van Royal Antwerp was tegen Polen belangrijk bij de tweede treffer, toen hij in de vijandige zestien succesvol combineerde met doelpuntenmaker Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Pasveer; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; Klaassen, De Roon, Berghuis; Bergwijn, Janssen