Van Basten onder de indruk van Van Gaal: ‘De man heeft gelijk’

Zondag, 25 september 2022 om 07:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

Marco van Basten is onder de indruk van de prestaties van Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal speelt zondagavond zijn laatste Nations League-wedstrijd tegen België, alvorens halverwege november het WK van start gaat. Van Gaal bleef sinds zijn aanstelling in september vorig jaar ongeslagen en kan in zijn derde termijn als bondscoach een mooi record pakken. De 71-jarige keuzeheer staat momenteel op 36 overwinningen als bondscoach, één minder dan Dick Advocaat.

Na de 0-2 overwinning in Polen moet Nederland tegen België een plek in de Final Four zien te bemachtigen. Van Basten heeft hoop op een goede afloop. "Volgens mij zijn we nu twaalf wedstrijden verder en heeft hij er tien (negen, red.) gewonnen en twee (drie, red.) gelijkgespeeld. Dat zijn hele goede cijfers", vertelt hij bij Ziggo Sport. "Ook de keuzes die hij maakt pakken steeds goed uit. Dat kan geen toeval meer zijn, zou je zeggen. Het voetbal is gewoon leuk en spectaculair om naar te kijken en de sfeer is goed. Dat zijn allemaal positieve dingen."

Ook Van Basten is lovend over Van Gaal bij Oranje ?? 'De keuzes die hij maakt pakken steeds goed uit' ??#ZiggoSport #NationsLeague #Oranje pic.twitter.com/nqgCkP6GCk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2022

Van Basten durft er niet aan om Nederland als titelfavoriet te bestempelen. "Maar de man heeft gelijk in hetgeen hij heeft gedaan. Ik weet niet of hij het WK kan winnen. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik weet niet of we de sterkste selectie hebben. We hebben wel goede spelers, maar niet een selectie waarvan je zegt dat je voor de titel gaat. Dat denk ik niet. Maar uiteindelijk wint het beste team. Dus hij moet zorgen dat er een heel goed team komt te staan dat goed samenwerkt en op elkaar is afgestemd."

De voorsprong van Oranje op België bedraagt drie punten. Bovendien heeft het Nederlands elftal een beter doelsaldo (+7 tegenover +4). Bij een zege op de Belgen komt Van Gaal dus op gelijke hoogte met Advocaat. Gedeeld tweede op de lijst met meeste overwinningen als bondscoach van Oranje is Bob Glendenning. De Engelsman stond tussen 1923 en 1940 aan het roer en behaalde net als Van Gaal 36 overwinningen. Glendenning had daar echter 87 interlands, terwijl de Teller van Van Gaal op 57 staat.

"Als je ziet hoe weinig tijd hij heeft gehad toen hij aankwam", gaat Van Basten verder. "Hij had in coronatijd twee dagen om met de spelers te praten en toch wist hij elke keer de beste spelers op te stellen en succes te halen. Dat vind ik heel knap. Nu heeft hij de ploeg iets langer bij zich en kan hij de groep iets meer vormen. Dat zou moeten leiden tot nog meer duidelijkheid en betere resultaten. Of dat het geval is weet je niet, dat moet je altijd afwachten. Maar ik vind dat hij het tot nu toe heel goed heeft gedaan."