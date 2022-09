VZ 5: Ronaldo met bebloed gezicht; Van Gaal lyrisch op training Oranje

Zondag, 25 september 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:02

Cristiano Ronaldo is even van de wereld na botsing met Tsjechische doelman

Cristiano Ronaldo bleef even op de grond liggen na de harde botsing met de Tsjechische keeper Tomás Vaclik. De Portugese superster had een bloedneus en moest minutenlang behandeld worden op het veld in Praag. Ronaldo kon verder, om vervolgens door een handsbal een strafschop weg te geven. Gelukkig voor hem en Portugal schoot Patrik Schick de bal vanaf elf meter over het doel.

Van Gaal: ‘Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen’

Bondscoach Louis van Gaal had zaterdag op de persconferentie een duidelijke boodschap voor Arnaut Danjuma, die geen uitnodiging kreeg voor deze interlandperiode van Oranje. "Er is geen speler zeker, alleen hebben de basisspelers van de kwalificatiecyclus en de Nations League een plusje voor. Die hebben de volledige ontwikkeling meegemaakt. Dat heeft Arnaut Danjuma amper meegemaakt bijvoorbeeld, dus hij heeft een minnetje. Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen."

Johan Derksen: ‘Hij hoort altijd bij Oranje te zitten, maar hij speelt niet'

Johan Derksen is van mening dat Ryan Gravenberch altijd bij het Nederlands elftal hoort te zitten. De middenvelder van Bayern München werd in eerste instantie niet geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal, maar mag zich nu net als Brian Brobbey alsnog melden voor de Nations League-wedstrijd tegen België zondag. "Ik vind dat zo'n goede voetballer, die moet er altijd bijzitten", aldus Derksen bij Vandaag Inside. "Maar hij heeft de pech dat hij niet speelt in München."

Van Gaal kan zijn geluk niet op tijdens de training: 'Ooooh Malacia!'

Tyrell Malacia kwam zaterdag met een huzarenstukje op de proppen tijdens de training van het Nederlands elftal. De linksback scoorde op fraaie wijze met buitenkant links. Louis van Gaal was overduidelijk onder de indruk van het mooie doelpunt van Malacia, zoals is te horen op de beelden vanaf het trainingsveld van Oranje in de Zeister bossen.

Frimpong switcht mogelijk na uitblijven uitnodiging voor Nederlands elftal

Jeremie Frimpong staat mogelijk voor een interlandcarrière bij Ghana. Volgens journalist Fabrizio Romano hebben the Black Stars verregaande interesse in Frimpong, die naast de Nederlandse ook de Ghanese nationaliteit bezit. De rechtsback van Bayer Leverkusen wacht al een tijd op zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar werd buiten de selectie gelaten voor de Nations League-duels met Polen en België.

