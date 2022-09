Ronaldo kent ondanks late assist en overwinning bijzonder ongelukkige avond

Zaterdag, 24 september 2022 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:21

Portugal heeft zaterdagavond in Groep 2 van Poule A zonder al te veel moeite afgerekend met Tsjechië. In de Fortuna Arena in Praag werd het 0-4 door doelpunten van Diogo Dalot (tweemaal), Bruno Fernandes en Diogo Jota. Cristiano Ronaldo viel met name op door ongelukkige momenten. Zo kreeg de Portugese superster een bloedneus na een aanvaring met de Tsjechische doelman Tomás Vaclik, miste hij een opgelegde kans én veroorzaakte hij een strafschop.

Portugal begon in een sterke opstelling aan het duel met de Tsjechen. Zo stond Ronaldo in de punt van de aanval en werd hij geflankeerd door Rafael Leão en Bernardo Silva. Op doel kreeg Diogo Costa van FC Porto de voorkeur boven Rui Patrício. Bij de Tsjechen begon Václav Cerný op de bank. De rechtsbuiten van FC Twente zag zijn plek worden ingenomen door Antonin Barak van Fiorentina. Sterspeler Patrik Schick moest voor de Midden-Europese doelpunten zorgen.

Niet voor de gevoelige kijker ?? Ronaldo krijgt een flinke beuk te verduren waarbij zijn neus het slachtoffer is ??#ZiggoSport #NationsLeague #CZEPOR pic.twitter.com/hWsNVDBE50 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2022

Het was Portugal dat de eerste helft voortvarend van start ging en het zou die dominantie de hele wedstrijd tentoonspreiden. Rúben Dias kreeg na tien minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd. De verdediger van Manchester City kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot vervolgens in het zijnet. Ronaldo kwam een paar minuten later in aanvaring met Vaclík, die de spits van Portugal met zijn rechterhand in het gezicht raakte. De Portugees bloedde uit zijn neus en werd minutenlang behandeld op het veld. Met een prop in de neus kon de aanvaller van Manchester United doorgaan. Ronaldo kreeg niet veel later een kans op de 0-1. De Portugees kreeg de bal op een presenteerblaadje van Bruno Fernandes, maar miste de bal vervolgens finaal.

Uit een voorzet van Vladimír Coufal kreeg Antonin Barak de bal op het hoofd gepresenteerd; de spits vergat echter om genoeg kracht en richting mee te geven. Een kwartier voor rust kwam Portugal verdiend op voorsprong. Een diepe pass van Fernandes kwam terecht bij Leão, die de bal klaarlegde voor de meegelopen Dalot: 0-1. Op aangeven van Mario Rúi maakte de geheel vrijstaande Fernandes er in blessuretijd van de eerste helft 0-2 van. Toch was het nog niet gedaan in de eerste helft. Ronaldo veroorzaakte met een handsbal een strafschop, die hoog werd overgeschoten door Schick.

En ja hoor ook Portugal scoort de 1-0 ?? Diogo Dalot vindt zichzelf aan het einde van een voorzet van Leao en rondt af! ??#ZiggoSport #NationsLeague #CZEPOR pic.twitter.com/zGnK226PGo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2022

Na rust maakte Portugal aan alle onzekerheid een einde en weer was het Dalot. De verdediger kon de bal van een meter of twintig voor het Tsjechische doel niet kwijt, besloot Tomás Soucek uit te kappen en met links de bal fraai in de linkerhoek te plaatsen. De ploeg van trainer Fernando Santos liet de teugels vervolgens vieren en gaf Tsjechië meer kans om in de buurt van het Portugese doel te komen. De Tsjechen hadden echter moeite om tot aanvallen te komen en brachten na ruim een uur spelen onder meer Cerný binnen de lijnen, maar de invaller kon net als zijn ploeggenoten weinig inbrengen tegen de Portugezen. De thuisploeg probeerde het onder meer via Schick, maar de aanvaller van Bayer Leverkusen kende geen gelukkige avond. Invaller Jota besliste het duel tien minuten voor tijd. Uit een hoekschop kopte Ronaldo de bal door, waarmee hij Jota een niet te missen kans schonk: 0-4. Omdat Spanje verrassend met 1-2 verloor van Zwitserland, leidt Portugal de dans in de groep met tien punten. Spanje staat nu tweede met acht punten, waardoor de ploeg van trainer Luis Enrique dinsdag moet winnen in Braga om naar de Final Four van de Nations League te gaan.