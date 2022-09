Amateurwedstrijd escaleert totaal: vijf rode kaarten voor bezoekende partij

Zaterdag, 24 september 2022 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:02

De wedstrijd tussen Blauw Wit ‘34 2 uit Leeuwarden en PKC’83 2 uit Groningen in de eerste klasse B van het amateurvoetbal is zaterdagmiddag in de 70ste minuut gestaakt. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het duel werd bij een 1-1 stand gestaakt vanwege een vechtpartij op het veld.

De situatie op Sportpark Wiarda in Leeuwarden liep zelfs zo uit de hand, dat de politie eraan te pas moest komen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Het duel zou ontspoord zijn toen Blauw Wit de gelijkmaker maakte. De spelers gingen met elkaar op de vuist en de scheidsrechter stuurde maar liefst vijf spelers van de bezoekende ploeg met rood van het veld. Omdat de situatie daarna nog verder uit de hand liep, besloot scheidsrechter Engbers het duel te staken. De politie moest de boel vervolgens zien te sussen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Of er ook aangiftes zijn gedaan, is vooralsnog niet bekend. De voorzitter van Blauw Wit en de trainer van het tweede elftal lieten aan de krant weten dat er in de eerste helft nog niks aan de hand was. De wedstrijd is niet meer verder gespeeld en bij de KNVB als gestaakt gemeld.