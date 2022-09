Frimpong switcht mogelijk na uitblijven uitnodiging voor Nederlands elftal

Zaterdag, 24 september 2022 om 20:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:17

Jeremie Frimpong staat mogelijk voor een interlandcarrière bij Ghana. Volgens journalist Fabrizio Romano hebben the Black Stars verregaande interesse in Frimpong, die naast de Nederlandse ook de Ghanese nationaliteit bezit. De rechtsback van Bayer Leverkusen wacht al een tijd op zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar werd buiten de selectie gelaten voor de Nations League-duels met Polen en België.

Frimpong kent een uitstekend seizoen in de Bundesliga en werd opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. De geboren Amsterdammer kwam echter van een koude kermis thuis, daar hij wederom niet tot de definitieve selectie van Oranje hoorde. Dat zou nu kunnen leiden tot een switch van Frimpong, omdat WK-deelname namens Oranje klein lijkt en ook Ghana zich voor het toernooi in Qatar heeft gekwalificeerd. Volgens Romano is Ghana aan het doordrukken en zal de beslissing bij de speler zelf liggen.

Ghana zal met vertrouwen uitkijken naar het antwoord van Frimpong, daar de Afrikanen eerder al grote namen verleidden om voor het land uit te komen. Zo werden Iñaki Williams, Mohammed Salisu, Tariq Lamptey, Stephan Ambrosius en Ransford-Yeboah Königsdörffer al overtuigd om voor hun kans bij de viervoudig Afrika Cup-winnaar te gaan. Leverkusen presteert dit seizoen teleurstellend met een vijftiende plek in de Bundesliga, maar Frimpong is dit seizoen vaste basisspeler bij de club van trainer Gerardo Seoane. Frimpong wordt door zijn Zwitserse trainer zowel als rechtsback als rechtermiddenvelder gebruikt en was in het treffen met FSV Mainz zelfs twee keer trefzeker.

In februari 2021 liet Frimpong aan het Algemeen Dagblad weten dat de keuze tussen het Nederlands elftal en Ghana een moeilijke zou zijn. "Wat me het laatste zetje geeft, weet ik niet. Ik kan alleen zeggen dat het geen makkelijke beslissing is. Mijn familie laat me vrij. Die zegt: ‘We steunen je, ongeacht je keuze'. Het is aan mij.’’ Nadat Frimpong op zijn zevende met zijn familie naar Engeland verhuisde, kwam de 21-jarige flankspeler terecht bij de jeugdopleiding van Manchester City. Nadat hij in de zomer van 2019 bij Celtic tekende, werd hij anderhalf jaar later verkocht aan Leverkusen.