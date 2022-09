Van Gaal stelt mening bij over opponent: ‘Ik ben er wel jaloers op, ja’

Zaterdag, 24 september 2022 om 18:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:13

Louis van Gaal is door de jaren heen anders naar Thibaut Courtois gaan kijken. De bondscoach van het Nederlands elftal was vroeger geen fan van de Belgische doelman, maar dat is inmiddels wel anders. Van Gaal is sowieso blij dat Oranje in aanloop naar het WK in Qatar in de poulefase van de Nations League uitkomt tegen een sterk voetballand als België. Beide landen ontmoeten elkaar zondag in de Johan Cruijff ArenA.

De clash met de Rode Duivels is een ideale graadmeter op weg naar het WK. "Ik vind het fantastisch", benadrukt Van Gaal zaterdag op de persconferentie voorafgaand aan de derby met de Belgen. "Nu ben ik ongelofelijk blij, omdat daar spelers van de hoogste kwaliteit spelen. Ik heb vaak genoeg gezegd dat ik Kevin De Bruyne een fantastische speler vind. Hij is spelbepalend en maakt nog doelpunten ook." De bondscoach hoopt dat zijn internationals het gevaar van België weten te beteugelen. "Hoe gaan we dat oppakken? En hoe reageren mijn spelers? Daar ben ik benieuwd naar. Dit zijn de echt mooiste wedstrijden, de Johan Cruijff Arena is uitverkocht. Het is ook nog eens leuk dus voor de spelers om in zo'n entourage te spelen."

België moet met drie doelpunten verschil winnen van Oranje om alsnog een ticket voor de Final Four van de Nations League in de wacht te slepen. Een zware opdracht, weet ook van Gaal, die de Belgen drie keer aan het werk zag en een goed beeld heeft van de tegenstander. "Morgen (zondag, red.) moeten we het gaan zien. Nu kan ik niet zeggen dat België ineens wat anders doet. Maar zij hebben ook ogen. Ik geloof in mijn spelers en dat ze er alles voor doen. Zo bereid ik ze ook voor. Ik verwacht geen stunt." Van Gaal heeft zijn spelers al laten weten welke opstelling tegen de Belgen wordt gehanteerd: "Zodat ze zich kunnen focussen."

"Ik geloof in mijn eigen elftal. Wat België gaat doen? Dat hebben we geanalyseerd. Dan zie ik een elftal voetballen dat steeds met dezelfde spelopvatting speelt, dus ze zullen niet veranderen. Maar waar ik al De Bruyne noemde, daar zijn er meer." Van Gaal doelt daarmee op onder meer Courtois. "Ik heb weleens kritiek gehad op Thibaut Courtois, maar dat is nou een keeper van niveau. Ik ben er wel jaloers op, ja. Ook al had ik ooit een andere mening. Maar wij hebben ook fantastische spelers, dat is gebleken." Van Gaal koos tegen Polen voor Remko Pasveer. De bondscoach heeft deze interlandperiode tevens de beschikking over Jasper Cillessen, Mark Flekken en Andries Noppert.