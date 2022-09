LaLiga-baas haalt uit naar ‘leugenaar’ Al-Khelaïfi: ‘PSG opent de gaskraan'

Zaterdag, 24 september 2022 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

LaLiga-baas Javier Tebas heeft Nasser Al-Khelaïfi beticht van liegen en arrogantie. De voorzitter van Paris Saint-Germain verdedigde het uitgavepatroon van zijn club om Kylian Mbappé langer aan zich te binden. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten van Tebas, die vindt dat de Parijzenaren zich niet aan de regels van Financial Fair Play houden. "De regels bestaan niet voor PSG."

LaLiga bevestigde vorige week dat het klachten heeft ingediend bij de UEFA over PSG en Manchester City vanwege 'het continu breken van de huidige regelgeving van Financial Fair Play. In een interview met de Spaanse krant Marca reageerde Al-Khelaïfi op die beschuldigingen. "We doen wat we doen omdat we weten dat we het kunnen. Het is niet onze stijl om te praten over andere competities, clubs of bonden. Wij preken niet en we staan ook niet toe dat iemand anders ons de les gaat lezen. Ieder jaar is het hetzelfde. We gaan door met het bouwen van ons project."

No hay magia el @FCBarcelona_es ha vendido parte de su patrimonio para cubrir sus pérdidas,en el @psg_inside en cambio "abres el gas". Para un futbol sostenible lo primero es pagar lo que se debe VERDAD? El 'recado' de Al Khelaïfi para el Barça https://t.co/svI5AK7qpy vía @sport — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 23, 2022

Volgens Al-Khelaïfi beheersen de nieuwe afspraken de kosten van Financial Fair Play. "Ze zullen de duurzaamheid van het voetbal helpen", om vervolgens naar Barcelona te sneren zonder de club in de mond te nemen. "Maar we moeten voorzichtig zijn; gevaarlijk hoge schulden en magische kapitaalinjecties zijn geen duurzame oplossing. We moeten aan de lange termijn denken en niet aan de korte termijn." Daarop reageerde Tebas op Twitter door te zeggen dat er 'niets magisch' is aan de boekhouding van de Catalanen. "Barcelona heeft een deel van de eigendommen verkocht om de verliezen te dekken. Bij PSG openen ze de gaskraan. Bij duurzaam voetbal betaal je eerst wat je verschuldigd bent. Toch?"

"Al-Khelaïfi zit op een ander niveau", vervolgt Tebas. "Hij denkt dat we allemaal dom zijn (zelfs hij gelooft zijn eigen leugens niet) en verschijnt dan in Marca waarin hij met trots en arrogantie pronkt over de 'nouveau riche'. De regels bestaan niet voor PSG. We zullen blijven vechten voor duurzaam voetbal en zonder vals te spelen." Tebas is al langer uitgesproken tegenstander van clubs die door de staat worden gesteund, zoals PSG en Manchester City. LaLiga overweegt daarnaast om actie te ondernemen tegen Al-Khelaïfi vanwege een mogelijke belangenverstrengeling. Zo is hij voorzitter van PSG, de baas van het Qatarese BeIN Sports, leidt hij de European Club Association en is hij ook lid van het uitvoerend comité van de UEFA.