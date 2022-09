Bacuna en Janga kunnen nederlaag Curaçao tegen Indonesië niet voorkomen

Zaterdag, 24 september 2022 om 18:22 • Jordi Tomasowa

Curaçao heeft zaterdagmiddag een oefennederlaag geleden tegen Indonesië. Treffers van Juninho Bacuna en Rangelo Janga bleken uiteindelijk niet voldoende: 3-2. Het treffen met Indonesië was zaterdagmiddag de eerste van twee ontmoetingen in korte tijd voor Curaçao.

Beide landen nemen het dinsdag eveneens op Java tegen elkaar op. Bondscoach Remko Bicentini zag hoe zijn elftal zaterdag direct uit de startblokken schoot via Janga, die alert reageerde en na zeven minuten van dichtbij een rebound kon binnenwerken. Indonesië wist het duel echter halverwege de eerste helft alweer te kantelen. De in Amsterdam geboren Marc Klok werd over het hoofd gezien door de Curaçaose defensie en liet doelman Tyrick Bodak vervolgens kansloos.

De 2-1 kwam al snel op naam van Saddil Ramdani die een verre inworp met zijn hoofd tot doelpunt wist te promoveren. Bacuna zorgde er luttele minuten later voor dat er toch een 2-2 ruststand op het scorebord kwam te staan. De voormalig speler van FC Groningen kreeg de bal met enig geluk en trof hierna in de korte hoek doel. Het was Indonesië dat in het tweede bedrijf uiteindelijk met de oefenzege aan de haal ging, nadat Dimas Drajad op fraaie wijze met zijn hak Bodak het nakijken gaf: 3-2.