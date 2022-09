NEC gaat met nieuwe deal voor langste sponsorcontract in de Eredivisie

KlokGroep is ook de komende jaren hoofdsponsor van NEC, zo maakt de Nijmeegse club zaterdag wereldkundig via de officiële kanalen. Tijdens het eeuwfeest van de bouwende ontwikkelaar werden de contracten ondertekend door alle betrokken partijen. Met de nieuwe deal blijft KlokGroep tot medio 2029 verbonden aan NEC. Club en sponsor gingen in 2019 een samenwerking aan en nu is dus besloten om de verbintenis tussentijds open te breken en te verlengen.

Met de nieuwe deal zetten beide partijen in op het langstlopende sponsorcontract in de Eredivisie. "We zijn als NEC ontzettend trots op deze verlenging", jubelt algemeen directeur Wilco van Schaik op de clubsite. "En dit is geen gewone verlenging, maar een belangrijk partnership van maar liefst zeven seizoenen. Het onderlinge vertrouwen dat we in elkaar hebben is de basis geweest voor deze verlenging. De komende jaren gaan we gezamenlijk verder bouwen aan nieuwe successen, waarbij we niet vergeten waar we vandaan komen. Nijmegen en omgeving nemen we in ons hart en onze plannen mee", aldus de NEC-bestuurder.

KlokGroep stapte in toen NEC nog in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie bivakkeerde. "NEC blaakte echter van ambitie en paste ook qua maatschappelijke betrokkenheid goed bij KlokGroep", reageert algemeen directeur Harold van Rooijen namens de hoofdsponsor. "Die ambitie is de afgelopen jaren meer dan waargemaakt. Niet alleen de selectie, maar ook de organisatie is nu op Eredivisieniveau. Ook wij zijn de afgelopen jaren met NEC meegegroeid", concludeert Van Rooijen, die tevens laat weten dat een 'stabiele plek in het linkerrijtje' het streven is van KlokGroep.

De eerste gesprekken over contractverlenging vonden aan het einde van vorig seizoen plaats. Volgens commercieel manager Robin Faber van NEC zaten beide partijen al snel op een lijn. "Dit waren direct constructieve gesprekken op de inhoud, waarbij we elkaar snel vonden gezien onze landelijke uitstraling, sterke regionale verankering en maatschappelijke ambities. Wij zijn dan ook enorm trots om ook de komende jaren met KlokGroep op de voorkant van ons NEC-shirt te lopen."