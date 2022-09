Barça ziet na Depay en De Jong nog meer internationals geblesseerd terugkeren

Zaterdag, 24 september 2022 om 17:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:52

Barcelona moet met lede ogen toezien hoe de Catalaanse ziekenboeg tijdens de huidige interlandperiode verder is volgestroomd. Barça zag Memphis Depay en Frenkie de Jong donderdagavond geblesseerd uitvallen tijdens het gewonnen Nations League-duel van Nederland met Polen (0-2). Ronald Araújo en Jules Koundé liepen daarnaast tijdens hun interland voor respectievelijk Uruguay en Frankrijk vervelende spierblessures op.

Depay en De Jong hebben de selectie van Oranje moeten verlaten nadat het duo blessures opliep tegen Polen. De Jong werd in de rust vervangen door Marten de Roon vanwege klachten aan zijn bovenbeen. Voor Depay geldt hetzelfde lot als voor De Jong: de aanvaller van Barcelona heeft eveneens last van zijn bovenbeen en werd na 52 minuten vervangen door Vincent Janssen. Het zal een flinke domper zijn voor de 28-jarige aanvaller die, door zijn reserverol bij Barça, enorm uitkeek naar de duels met het Nederlands elftal. Oranje treedt zondagavond in de Johan Cruijff ArenA in het kader van de Nations League zonder het tweetal van Barcelona aan tegen België.

LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Jules Kounde has a biceps femoris injury in his left hamstring. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/7EG5eko63y