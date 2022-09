Van Dijk behoort tot ‘minst actieve’ verdedigers; twee Nederlanders in top tien

Zaterdag, 24 september 2022 om 17:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:15

Pascal Struijk en Joël Veltman behoren tot de tien verdedigers met de meeste actieve ingrepen van het afgelopen seizoen in de Premier League. Dat blijkt uit onderzoek van The Athletic. De twee Nederlandse verdedigers staan respectievelijk vijfde en zevende op de lijst. Wat opvalt is dat Virgil van Dijk niet in de lijst is opgenomen. De centrumverdediger van Liverpool staat juist in de lijst van verdedigers met de minste actieve ingrepen.

Onder 'actieve defensieve acties' verstaat The Athletic 'echte tackles en echte intercepties', zoals pogingen tot tackles, overtredingen, verloren duels en onderschepte passes. Met die berekeningen staat Struijk met zijn 9.6 defensieve acties per duizend balaanrakingen van de tegenstander op een vijfde plaats. Veltman staat met 9.3 op de zevende plaats. De lijst heeft alleen verdedigers opgenomen die afgelopen seizoen aan minimaal 900 minuten in de Premier League kwamen. Zowel Struijk (2.049 minuten) voor Leeds United als Veltman (2.880 minuten) voor Brighton & Hove Albion voldeden ruimschoots aan die voorwaarde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De lijst wordt aangevoerd door Cristian Romero van Tottenham Hotspur, die met 11.5 defensieve acties eenzaam bovenaan staat. Samen met Mohammed Salisu (10.7) van Southampton zijn zij de enigen die over de tien defensieve acties per duizend balaanrakingen van de tegenstander gaan. De top drie wordt gecomplementeerd door César Azpilicueta (9.8) van Chelsea, waarna het Leeds-trio Liam Cooper (9.7), Struijk (9.6) en Luke Ayling (9.6) plekken drie tot en met zes innemen. Dat juist Leeds vier spelers aan de top tien aflevert (Diego Llorente staat tiende met 8.6 intercepties), is naast een indicatie over het type speler ook veelzeggend over de gehanteerde tactiek van de club. Vorig seizoen, tot het ontslag van Marcelo Bielsa, speelde Leeds met een agressieve defensieve aanpak. Daardoor werd er veel druk gezet en werden directe tegenstanders vaak geschaduwd.

In tegenstelling tot Leeds speelde Liverpool vorig seizoen vaak met twee centrale verdedigers. Spelers als Virgil van Dijk namen vooral tactisch het voortouw, terwijl aanvallers er meer voor over hebben om de stopper te ontwijken. De aanvoerder van Oranje staat met 3.4 defensieve acties vijfde in de lijst van verdedigers met de minste defensieve acties. Volgens The Athletic gebruikt Van Dijk vooral zijn dominantie om verdedigers van zich af te houden. De voormalig speler van FC Groningen verlaat zijn zone daarnaast zelden. De steunpilaar van Liverpool ziet dat alleen Eric Dier (Tottenham, 2.6), Lewis Dunk (Brighton, 2.8), Christian Kabasele (Watford, 3.2) en Ezri Konsa (Aston Villa, 3.3) boven hem staan.