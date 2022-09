Man United twijfelt over verlengen De Gea en ziet opvolger in de Premier League

Zaterdag, 24 september 2022 om 16:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:05

Manchester United twijfelt of het David De Gea een nieuwe contractaanbieding gaat doen, zo meldt The Telegraph. De verbintenis van de 31-jarige doelman loopt medio 2023 af. Mocht De Gea daadwerkelijk na elf jaar op Old Trafford vertrekken, dan ziet United volgens het landelijk dagblad in Everton-sluitpost Jordan Pickford zijn mogelijke opvolger.

The Red Devils hebben de optie om het contract van De Gea met nog een jaar te verlengen. De salariskosten van United bedroegen vorig seizoen naar verluidt echter een slordige 430 miljoen euro, waardoor de clubleiding voor een lastige keuze staat. De Spaanse doelman strijkt zo’n 392.000 euro per week op, waarmee hij tot de grootverdieners van United behoort. De Engelse topclub maakte onlangs nog bekend dat er over het afgelopen seizoen een nettoverlies van bijna 130 miljoen euro is geleden, ondanks dat de inkomsten met achttien procent zijn gestegen tot 653 miljoen euro.



De Gea kwam begin dit seizoen onder vuur te liggen na individuele fouten tijdens de 4-0 nederlaag van Manchester United tegen Brentford. Sindsdien is hij erin geslaagd om de critici de mond te snoeren, maar met zijn torenhoge salaris drukt hij enorm op de begroting. Volgens The Telegraph twijfelt United hierdoor of het De Gea een nieuw contract moet geven. Vorig seizoen kregen the Mancunians 57 doelpunten tegen in de Premier League, wat een negatief clubrecord zou blijken.

Mocht De Gea daadwerkelijk bij United vertrekken, zou Pickford weleens zijn vervanger kunnen worden. De doelman van Everton is eerste keus bij Engeland onder bondscoach Gareth Southgate, al kampt de sluitpost momenteel met een bovenbeenblessure. Meerdere clubs zouden de situatie van de 28-jarige Pickford in de gaten houden, aangezien hij bij the Toffees nog maar beschikt over een contract tot medio 2024.