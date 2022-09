Van Gaal: ‘Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen’

Zaterdag, 24 september 2022 om 15:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:42

Louis van Gaal heeft zaterdagmiddag in aanloop naar het Nations League-duel met België aangegeven dat Frenkie de Jong en Memphis Depay een streepje voor hebben om in de WK-selectie terecht te komen. De bondscoach van het Nederlands elftal zei op de persconferentie dat spelers die de WK-kwalificatiecyclus en de Nations League-wedstrijden hebben gespeeld een grotere kans maken om naar Qatar te gaan. "Dat heeft Arnaut Danjuma amper meegemaakt bijvoorbeeld."

Oranje neemt het zondagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen België en hoewel het een Nations League-duel betreft, is de wedstrijd tegelijkertijd ook het laatste duel voor het WK. Welke spelers deel van de WK-selectie uit gaan maken is nog niet duidelijk, maar wel is het zo dat bijvoorbeeld Danjuma in grootse vorm zal moeten verkeren. "Er is geen speler zeker, alleen hebben de basisspelers van de kwalificatiecyclus en de Nations League een plusje voor. Die hebben de volledige ontwikkeling meegemaakt. Dat heeft Arnaut Danjuma amper meegemaakt bijvoorbeeld, dus hij heeft een minnetje. Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen."

Wie wel zeker lijken te zijn van een plek in de selectie van Van Gaal, zijn De Jong en Depay. Het tweetal van Barcelona heeft volgens de bondscoach al dusdanig veel bewezen, dat zij, mits fit, verzekerd zijn van een plek in Oranje. Zowel de middenvelder als de aanvaller vielen in de wedstrijd tegen Polen uit met een bovenbeenblessure. "Zij zijn twee hele belangrijke spelers die gisteren zijn weggegaan. Ik heb ze wel een hart onder de riem gestoken door te zeggen: 'Ik hou zo lang mogelijk een plaats voor jou vrij', maar je moet wel fit zijn. Dan moet ik ook vertrouwen dat als ze zeggen dat ze fit zijn, dat ze dan ook echt fit zijn. Maar zij hebben zoveel betekend voor dit Nederlands elftal, daar moet ik een plaats voor openhouden. In 2014 deed ik precies hetzelfde met Georginio Wijnaldum."

Van Gaal geeft aan dat de productiviteit van Depay hem een streepje voor geeft. "Depay heeft veel doelpunten gemaakt en assists gegeven. Hij is zo belangrijk geweest. En hetzelfde geldt voor Frenkie de Jong. Niet door zijn doelpunten, maar door zijn kwaliteiten als middenvelder om onder de druk van de tegenstander uit te kunnen voetballen. Ik denk dat wij niet de enige zijn die druk gaan geven op de bal. Er zijn meerdere landen die dat gaan doen en dan is Frenkie de Jong een bepalende factor." Toch zal Van Gaal het tweetal alleen selecteren als ze echt fit zijn. "We moeten natuurlijk voorbereid zijn, want je weet bijvoorbeeld nooit hoe een hamstringblessure uitpakt."