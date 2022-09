Van Dijk vol lof: ‘Ik was natuurlijk nog lang niet zo ver als dat hij nu is’

Zaterdag, 24 september 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:48

Virgil van Dijk is vol lof over zijn collega-international Jurriën Timber. Beide spelers vormden donderdagavond in het Nations League-duel met Polen samen met Nathan Aké het hart van de defensie van Oranje. De 21-jarige verdediger van Ajax krijgt van bondscoach Louis van Gaal momenteel de voorkeur boven Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt.

“Ik was natuurlijk nog lang niet zo ver als dat hij is”, zegt Van Dijk op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met België van zondagavond over Timber. “Ik heb alleen maar lof voor hem, het is een geweldige speler en een echte professional. Hij heeft zoveel potentie, eigenlijk ben ik alleen maar positief. Hopelijk kan hij zijn potentie steeds blijven laten zien en blijft hij zich goed doorontwikkelen, dan zal het allemaal wel goedkomen, denk ik.”

Van Dijk lijkt op het WK in Qatar een defensie te gaan vormen met Timber en Aké, aangezien De Vrij het momenteel bij Internazionale met een reserverol moet doen en De Ligt een wisselvallige start bij Bayern München kende. Volgens Van Dijk is iedereen zich binnen de selectie momenteel bewust van zijn rol. “De bondscoach is daar heel duidelijk in. Iedereen voelt dat, of je speelt of niet speelt. In hun geval niet makkelijk om ermee om te gaan. Ze zullen altijd klaarstaan als we ze nodig hebben. Ook met hun input helpen ze het team en dat is belangrijk om succesvol te zijn.”

De aanvoerder van Oranje hekelt tot slot de Nations League-wedstrijden die het Nederlands elftal in juni speelde. “De wedstrijden in juni, vier stuks, vond ik overbodig”, zegt Van Dijk. “Ik heb er ook maar één gespeeld. Het is het einde van een lang seizoen en om dan nog die wedstrijden te spelen, is overbodig. Maar de kans is nu groot de Final Four in eigen land te kunnen spelen. Dat is weer positief.”