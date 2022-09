Kerkez in de wolken na droomdebuut voor Hongarije tegen Duitsland

Zaterdag, 24 september 2022 om 13:57 • Wessel Antes • Laatste update: 14:02

Milos Kerkez beleefde vrijdagavond een droomdebuut voor zijn land Hongarije in de Nations League. De Hongaren wisten Duitsland in Leipzig met 0-1 te verslaan en zijn zeer dichtbij de finaleronde van het toernooi. Kerkez zelf speelde een zeer degelijke pot tegen Bayern München-aanvaller Serge Gnabry. De pas achttienjarige linksback van AZ mocht de volle negentig minuten uitspelen en hield de Duitser vrij eenvoudig onder controle.

Absolute Honour for me and my family!?? We go on??????! pic.twitter.com/Pxdvy1C0Ui — Milos Kerkez (@MilosKerkez88) September 24, 2022

Via Twitter reageert Kerkez met een korte, maar krachtige Tweet: “Een absolute eer voor mij en mijn familie. We gaan door!” Maandagavond speelt Hongarije de belangrijke thuiswedstrijd tegen Italië. Daarin zal worden beslist wie er met de groepswinst in de Nations League vandoor gaat. Ook in Alkmaar is Kerkez razendpopulair. In zijn eerste tien wedstrijden voor AZ gaf de veel opkomende linkspoot maar liefst zes assists. Tevens maakte Kerkez in de competitiewedstrijd tegen Sparta (2-3 winst) zijn eerste treffer voor de club.