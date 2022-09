Enkelvoudig international wacht: ‘Geen contact met Van Gaal, met Koeman wel’

Zaterdag, 24 september 2022 om 13:23 • Wessel Antes • Laatste update: 13:35

Javairô Dilrosun wil zichzelf nog niet al te veel druk op leggen wat betreft een eventuele terugkeer in het Nederlands elftal. De 24-jarige linkspoot van Feyenoord ambieert nog altijd om vaker in actie te komen voor Oranje. In een uitgebreid interview met RTV Rijnmond zegt Dilrosun dat hij de afgelopen tijd niet met bondscoach Louis van Gaal heeft gesproken. Opvallend genoeg heeft hij wel contact gehad met toekomstig bondscoach Ronald Koeman.

Tot dusver kwam de Amsterdammer slechts tot één duel in het shirt van Oranje. Dilrosun mocht in november 2018 21 minuten invallen tijdens het Nations League-duel met Duitsland (2-2). Op de vraag of hij niet al meer interlands had willen spelen reageert Dilrosun nuchter. “Het is gelopen hoe het is gelopen. Ik ben blij dat ik een interland heb mogen spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dilrosun geeft aan dat hij er nog steeds van droomt om vaker voor Nederland te spelen. “Het was natuurlijk wel een mooi moment, al moest ik ook weer geblesseerd uitvallen. Nu wil ik niet meer achterom kijken en vooral naar de toekomst. Wie weet kom ik daar wel weer. Daarom is het nu zaak voor mij om zo goed mogelijk bij Feyenoord te presteren.”

“Elke speler die ooit in aanmerking is gekomen voor het Nederlands elftal blijft die ambitie houden, want je weet dat je het kan. Het is nu aan mij om het te laten zien en er alles uit te halen, zodat ik wellicht weer in aanmerking kom voor het Nederlands elftal”, aldus Dilrosun, die in zijn eerste negen wedstrijden voor Feyenoord goed was voor drie treffers en twee assists. Met name op de nummer 10 positie maakte hij in de afgelopen wedstrijden indruk.

Dilrosun volgt Oranje niet per se op de voet, al kijkt hij de wedstrijden wel. Hij werd nog niet gebeld door Van Gaal. “Met Louis van Gaal heb ik niet echt contact gehad, maar met Ronald Koeman wel wat meer. Van Gaal niet.” Na het WK in Qatar zal Koeman het leiderschap van Van Gaal overnemen. Daarmee keert de bondscoach die Dilrosun liet debuteren dus terug bij Oranje.