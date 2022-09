UniBoost: een odd van 50.00 voor een zege van Nederland op België!

Zaterdag, 24 september 2022 om 13:13 • Laatste update: 13:16

Het Nederlands elftal kan zich zondagavond verzekeren van een plaats bij de Final Four van de Nations League. Oranje mag dankzij een eerdere 4-1 overwinning met twee goals verschil verliezen van België. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van het Nederlands elftal! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Nations League-duel.

De manschappen van bondscoach Louis van Gaal overtuigden donderdagavond in Warschau met een 0-2 zege op Polen dankzij goals van Cody Gakpo en Steven Bergwijn, waardoor het Nederlands elftal op de drempel van de finaleronde van de Nations League staat. Enkele blessures moeten Van Gaal echter ook zorgen baren. Teun Koopmeiners raakte al vroeg in het duel met Polen geblesseerd, terwijl Frenkie de Jong in de rust uit voorzorg naar de kant ging. Memphis Depay liep daarnaast een spierblessure op. Het trio heeft de selectie moeten verlaten. Als vervangers heeft Van Gaal Brian Brobbey en Ryan Gravenberch opgeroepen.

Waar Nederland afrekende met Polen, greep België donderdagavond tegelijkertijd zijn laatste strohalm om Oranje nog van de eerste plaats in Groep 4 van Divisie A te stoten. De Rode Duivels wonnen met 2-1 van Wales, dat bij rust al tegen een achterstand aankeek door treffers van Kevin de Bruyne en Michy Batshuayi. Diep in blessuretijd van het tweede bedrijf werd bondscoach Roberto Martínez met rood weggestuurd, waardoor hij geschorst is voor de wedstrijd van zondag tegen Nederland. Thierry Henry, de eerste assistent van de bondscoach, neemt hierdoor zondag in Amsterdam tegen Oranje de honneurs waar.

Brobbey gaf vrijdag nog zijn visitekaartje af aan Van Gaal door namens Jong Oranje voor rust tegen Jong België (1-2) twee keer het net te vinden. Toch lijkt de kans nihil dat de spits van Ajax door de afwezigheid van Depay direct een basisplaats krijgt bij het grote Oranje. Vincent Janssen is de meest logische vervanger van de aanvaller van Barcelona. Bij de Belgen was Batshuayi donderdag tegen Wales trefzeker en de spits zal hopen dat hij zijn land tegen het Nederlands elftal opnieuw op sleeptouw kan nemen.

