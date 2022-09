‘Zonder onze steun is Fortuna Sittard een Keuken Kampioen Divisie-club’

Zaterdag, 24 september 2022 om 12:28 • Wessel Antes • Laatste update: 12:32

Atilla Aytekin, de eigenaar van Fortuna Sittard, wil de club naar de Nederlandse subtop brengen, zo zegt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Turks-Nederlandse ondernemer stelt dat de fans van Fortuna blij moeten zijn met de nieuwe clubleiding, aangezien het er financieel heel anders uit had kunnen zien in Limburg.

Aytekin zou iets meer waardering gerechtvaardigd vinden. “Ik snap dat mensen het liefst zien dat een club als Fortuna autonoom kan bestaan. Maar dat is nostalgisch denken. Zonder onze steun is Fortuna weer een Keuken Kampioen Divisie-club. En dan ook nog eentje die in de problemen komt.” Aytekin en zijn zakenpartner Umut Akpinar hebben inmiddels met de holding Principion maar liefst 65 procent van de aandelen van Fortuna in handen.

Aytekin beweert tevens dat de club in zijn handen veiliger is dan onder leiding van een bestuur uit Azië of het Midden-Oosten. “Als wij er niet waren was Fortuna nu overgenomen door een Chinees of een partij uit het Midden-Oosten. Die stonden klaar, na het afketsen van de overname door Acun Ilicali. Dan was deze club een handelshuis geworden, net als ADO Den Haag en Vitesse. En dat wordt Fortuna nu niet, geloof me.”

Het gaat Aytekin en zijn zakenpartner niet om geld verdienen, zo concludeert hij. “Wij zijn hier niet voor het geld, wij hebben een plan. De club behoort aan de stad en de regio, wij respecteren de emotie, de historie, de kleuren, het logo. Aan de andere kant moeten we ook een internationaal moderne club worden. We gaan de club op alle fronten een upgrade geven. Het stadion gaan we ook verbeteren. Maar first things first. We zijn hier minimaal vijf jaar. Er gaat veel gebeuren."