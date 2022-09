Arne Slot deed voorgangers Dick Advocaat en Cor Pot opvallend voorstel

Arne Slot heeft Dick Advocaat en Cor Pot uitgenodigd om een training van Feyenoord bij te wonen, zo onthult laatstgenoemde in FC Rijnmond. De huidige trainer van de Rotterdammers wil aan zijn voorganger Advocaat, en diens assistent Pot, laten zien hoe hij te werk gaat. Tot op heden is het voorstel nog niet gehonoreerd, maar Advocaat en Pot staan er wel voor open.

Pot ontkent de geruchten dat Advocaat en hijzelf tipgevers waren bij het aanstellen van Slot door Frank Arnesen. “Dat is absoluut niet zo, maar het was wel een hele goede zet van Arnesen.” Het duo ging wel op bezoek bij Slot om hem voor te bereiden op zijn nieuwe baan. “We zijn uitgenodigd door Arne en zijn bij hem thuis geweest. We hebben hem verteld over hoe het ging, wat hij kon verwachten, over de scouting en eigenlijk over vanalles. Dat was een leuk gesprek.”

Onlangs volgde een nieuwe uitnodiging van Slot. “We zijn laatst uitgenodigd om op dinsdag bij een training te gaan kijken en daarna te lunchen.” Dat ging uiteindelijk niet door. “Op datzelfde moment werd Arnesen uitgenodigd en wij vonden dat podium voor hem belangrijker omdat hij afscheid ging nemen. Toen hebben wij gezegd: ’We doen het een andere keer.’

Presentator Bart Nolles vraagt zich af wat de aanleiding is van het voorstel van Slot. “Gewoon uit respect naar ons toe. Dat vind ik wel heel netjes van Slot”, aldus Pot, die niet meer openstaat voor een nieuwe klus. “Het moet gewoon klaar zijn. Ik ben klaar nu. Er is een jongere generatie die sneller en moderner denkt, en die moet je ook de tijd en kans geven. Niet weer ertussen gaan lopen.”