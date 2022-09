Dick Advocaat neemt het na felle kritiek op voor Louis van Gaal

Zaterdag, 24 september 2022 om 11:09 • Wessel Antes • Laatste update: 11:26

Dick Advocaat vindt dat men te overdreven reageert op het gedrag van bondscoach Louis van Gaal, naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag in Zeist. Dat zegt de 74-jarige ex-trainer vrijdagavond in Veronica Offside. Advocaat stelt dat de persconferenties van Van Gaal ook amusementswaarde bevatten, waar de media weer vruchten van plukken.

Nadat Advocaat oude beelden van zichzelf als bondscoach tijdens persconferenties te zien krijgt, geeft hij Van Gaal complimenten. “Ik irriteerde me mateloos, net zoals Louis nu. Ik vind dat Louis het geweldig doet voor de televisie. Ik denkt dat Louis denkt: Ik doe het tot november, dan word ik wereldkampioen, en in die periode doe ik het precies zoals ik het zelf wil. Hij knalt bovenop alles wat hem irriteert.”

Vervolgens laat presentator Wilfred Genee een samenvatting zien van Van Gaals ‘uitschieters’ afgelopen maandag. Advocaat vindt dat journalisten het van de positieve kant moeten bekijken. “Dit is op zich toch leuk voor de media, hoe hij (Jeroen Stekelenburg, red.) werd aangesproken daarover?” Advocaat gaat verder. “Hij kan ze ook allemaal gelijk geven, de media. Maar wat zegt hij nu dan vanuit zichzelf verkeerd?” Advocaat denkt dat Van Gaal heel goed weet waar hij mee bezig is. “Hij wist wat hij deed.”

In de column van Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad werd het gedrag van Van Gaal woensdag nog omschreven als ‘wereldvreemd en belachelijk’. “Toch had Van Gaals optreden van maandag ook iets enorm treurigs. Voor iemand die graag over normen en waarden oreert, zich geregeld mengt in maatschappelijke thema's, en die prat gaat op zijn voorbeeldfunctie als sterke leider, was dit een wereldvreemd en belachelijk optreden”, aldus Mossou.