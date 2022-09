Xavi Simons ontroert met mooie woorden voor overleden Raiola

Zaterdag, 24 september 2022 om 11:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:14

Xavi Simons heeft mooie woorden gesproken over Mino Raiola. De markante zaakwaarnemer, die eind april overleed, behartigde onder meer de belangen van de middenvelder van PSV. Simons vertelt in gesprek met ESPN over hoe Raiola hem benaderde toen hij als tiener zijn eerste profcontract moest tekenen. "Ik ben hem en zijn familie heel erg dankbaar. Hij is als een vader geweest", aldus de jeugdinternational.

Simons werkte zo'n vijf jaar samen met Raiola, alvorens de zaakwaarnemer eerder dit jaar kwam te overlijden nadat zijn gezondheid snel achteruit ging. "Ik heb bepaalde mensen om mij heen die heel belangrijk voor mij zijn", aldus Simons. "Dat is mijn familie, maar dat zijn ook andere mensen. Hij was er daar een van. Het is heel teleurstellend wat er is gebeurd met hem. We waren heel close. Toen ik het hoorde was het moeilijk voor mij en mijn familie, maar ik denk dat hij altijd met me is. Hij gaat ook altijd met me zijn. Hij beschermt me."

"Ik ben Mino Raiola erg dankbaar, daarom heb ik hem ook als profielfoto op Instagram." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2022

Voor Simons voelde het vanaf het eerste moment vertrouwd met Raiola. "Hij belde niet met de intentie om mijn zaakwaarnemer te willen zijn. Ik voelde dat hij mij wilde ontmoeten", aldus de middenvelder van PSV. "Hij wilde mij leren kennen, weten waar ik woon en dat was heel belangrijk voor mij. Als veertien- of vijftienjarige moet je je eerste contract tekenen. Ik had veel mensen die mij belden. Bij hem was het meteen anders. Er was een andere klik. Daarom heb ik voor hem gekozen. Dat is voor mij het belangrijkste."

Simons kwam voor het eerst in contact met Raiola toen hij dertien was. "Nu ben ik negentien. Dit meemakend denk ik wel dat het heel hard is geweest. Ik ken Mino als persoon, niet hoe mensen over hem praten. Ik weet hoe hij is en hoe lief hij kan zijn. Hij heeft heel veel voor mij betekend. Zowel op het veld als buiten het veld. Hij legt dingen uit, maar laat jou de beslissing maken. Ik ben hem en zijn familie heel erg dankbaar. Hij is als een vader geweest."