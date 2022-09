Dumfries schrok op vrije dag: ‘Toen gingen mijn ogen écht open’

Zaterdag, 24 september 2022 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:10

Denzel Dumfries had zich de start van het nieuwe seizoen heel anders voorgesteld. De rechtervleugelverdediger zit met Internazionale in de hoek waar de klappen vallen en is dan ook blij dat hij deze week bij het Nederlands elftal zijn zinnen kan verzetten. In gesprek met De Telegraaf vertelt Dumfries over de situatie bij de club, de stappen die hij heeft gemaakt sinds zijn overstap naar de Serie A en zijn rol in het Nederlands elftal.

Inter ging dit seizoen al drie keer onderuit in de Serie A en moest eveneens buigen voor Bayern München tijdens de openingsspeelronde in de Champions League. Met negen verliespunten is het niet de start die de Nerazzurri voor ogen hadden. "De situatie bij Inter is vervelend”, vertelt Dumfries in gesprek met De Telegraaf. "Het liefst willen we de boel zo snel mogelijk omdraaien. Dus in dat opzicht was de interlandbreak vervelend. Maar het uitwaaieren kan ook goed zijn om ons hoofd weer even leeg te maken."

Kort voor de interlandbreak gingen Dumfries en Inter op pijnlijke wijze met 3-1 onderuit bij Udinese. "Als je naar de wedstrijden kijkt, zie je dat we goede met slechte momenten afwisselen, maar dat we duidelijk niet op ons best spelen. We hebben echter zo veel kwaliteit in de ploeg dat ik ervan overtuigd ben dat we het tij gaan keren. Tot nu toe speel ik vrijwel alles en daar ben ik blij mee. Maar het belangrijkste is dat het team draait en dat we winnen. Zolang dat niet gebeurt, loop ik met de pest in mijn lijf rond. Ook al krijg ik geregeld complimenten over mijn spel."

Dumfries prijst het team en zijn ploeggenoten. "We hebben heel veel ervaren jongens in de groep, die alles doen om het maximale uit hun lichaam en carrière te halen. Daar probeer ik elke dag van te leren. Maar mijn ogen gingen vorig seizoen tijdens een vrije dag écht open. Ik moest me vanwege een lichte blessure op de club melden om me te laten behandelen. In het krachthonk bleken er dertien spelers in zichzelf te investeren. Als ik niet geblesseerd was geweest, had ik nooit geweten dat zoveel medespelers hun vrije dagen opofferden om nóg beter en fitter te worden. Dan denk je toch: hé, dat is wel hoe het werkt, het next level aan je lichaam werken. Dat doe ik sindsdien ook."

Net als bij Inter is Dumfries ook bij het Nederlands elftal onomstreden. De rechtervleugelverdediger is steevast verzekerd van zijn plek in het elftal, maar ziet dat zelf niet zo. "Een basisplek in het Nederlands elftal is niet vanzelfsprekend", aldus de verdediger. "Die krijg je alleen als je elke keer weer levert. Zo sta ik er ook in. Elke volgende wedstrijd wil ik weer minimaal hetzelfde of liever nog een hoger niveau bereiken. Van kleins af aan ben ik fan van het Nederlands elftal. En ik heb dit shirt altijd eens willen dragen. Inmiddels is dat al 36 keer gelukt. Het vervult me met trots."