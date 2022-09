Kritiek op Belgisch selectiebeleid: ‘Hij heeft geen club en speelt niet'

Zaterdag, 24 september 2022 om 09:54 • Wessel Antes • Laatste update: 11:05

Jan Boskamp maakt zich zorgen over het nationale elftal van België, zo laat de 73-jarige analist weten in een uitgebreid interview met De Telegraaf. De Rotterdammer, die woonachtig is in België, merkt dat de Belgen een langdurige transitie ondergaan. Ook laakt hij het beleid van de Spaanse bondscoach Roberto Martínez.

Dat België zich in een nieuwe fase begeeft, is volgens Boskamp overduidelijk. “België heeft de kans om wereldkampioen te worden verspeeld op het WK 2018 in Rusland, omdat ze te angstig waren in de halve finale tegen Frankrijk. Daarvoor speelden de Belgen met lef en overtuiging en dat was ineens weg. Nu zit de nationale ploeg in een transitie. Eentje die voor mij veel te langzaam gaat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

België teert volgens Boskamp al te lang op oude vedettes als Jan Vertonghen (35), Dries Mertens (34), Axel Witsel (33) en Toby Alderweireld (33). “Bondscoach Roberto Martínez moet doorselecteren, maar het mag voor mij allemaal wel sneller. Die jongens zijn na zes jaar nog niet op hem uitgekeken, maar dat komt omdat hij zo’n zestig procent van z’n oude ploeg blijft selecteren. Die hoor je niet en de jonkies durven nog niets te zeggen.”

Martínez heeft genoeg keuzes om door te selecteren, zo stelt Boskamp. “België heeft enorm veel talent. Trossard van Brighton, Vanheusden, die nu bij AZ speelt, Debast van Anderlecht of Lavia van Southampton, waar Chelsea vijftig miljoen euro voor wilde betalen. Trossard speelde het Manchester United van Erik ten Hag zoek in de eerste wedstrijd van het seizoen. Willen die spelers zich doorontwikkelen, dan moeten ze speeltijd krijgen. Alleen, geef je ze die kans als bondscoach?”

“Als je dan ziet dat Martínez voor de interlands tegen Wales en Nederland een plaats heeft ingeruimd voor verdediger Jason Denayer, notabene iemand die geen club heeft, niet speelt, en niet traint, dan zet ik daar wel vraagtekens bij. Haal dan jonge gasten erbij. Hoe moeten die zich anders doorontwikkelen naar het niveau van de nationale ploeg?”, aldus Boskamp, die denkt dat het WK in Qatar het laatste kunstje is voor Martínez. Aanstaande zondag tegen Nederland is de Spaanse keuzeheer geschorst vanwege een rode kaart tijdens de wedstrijd tegen Wales (2-1 winst). Thierry Henry neemt zijn taken over in de Johan Cruijff ArenA.