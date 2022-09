Wim Kieft: ‘Een basisplaats voor hem in Qatar zou mij niet verbazen’

Zaterdag, 24 september 2022 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:29

Wim Kieft kijkt er niet raar van op als het doel van Oranje tijdens het WK verdedigd wordt door Remko Pasveer. De doelman van Ajax maakte afgelopen donderdag tegen Polen (0-2) zijn debuut in Oranje en werd daarmee na Sander Boschker de oudste speler ooit in het shirt van het Nederlands elftal. Zondagavond tijdens de laatste Nations League-wedstrijd tegen België moet blijken of Pasveer de concurrentiestrijd definitief gewonnen heeft van Jasper Cillessen.

Kieft is complimenteus in zijn column in De Telegraaf. Onder meer Steven Berghuis kan op lovende woorden rekenen van de voormalig international. "Met Berghuis op het middenveld gebeurt er altijd iets", aldus Kieft. "Hij brengt energie, denkt vooruit en vindt vaak de goede oplossing in de kleine ruimte. Tegen de kleinere teams. Want in de grote wedstrijden blijven bij mij twijfels bestaan. Dan heeft hij langer nodig voor de juiste keuzes. Of anders gezegd: tegenstanders van niveau zoals Liverpool vorige week gunnen hem op het middenveld de tijd niet om te komen tot de juiste keuzes."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Frenkie de Jong heeft Kieft kunnen bekoren. De middenvelder van Barcelona heeft het kamp van Oranje inmiddels verlaten met een blessure, maar maakte tegen Polen opnieuw indruk als regisseur. "Stel je die op na een jaar niet gespeeld te hebben, dan blaast hij nog z’n partijtje mee", schrijft Kieft. "Wedstrijdritme speelt bij hem geen rol. Van nature bezit Frenkie de Jong met zijn techniek zoveel voetballend vermogen en is zijn oriëntatiegevoel zo sterk ontwikkeld dat hij altijd overeind blijft. Alleen fysiek moet hij oppassen, want hij maakt bij Barcelona niet overdreven veel speelminuten."

Ook Memphis Depay speelt niet veel bij Barcelona, maar volgens Kieft is de aanvaller en reserveaanvoerder onomstreden in Oranje. "Iedereen moet hopen dat Depay en in zijn kielzog Steven Bergwijn niets overkomt. Met hun individuele kwaliteiten kunnen zij wedstrijden op het hoogste niveau beslissen. Alternatieven voor het duo zijn ook nauwelijks voorhanden. Dan kom je al snel uit bij Vincent Janssen, Wout Weghorst en Luuk de Jong. Met zulke spelers kan Oranje niet starten op een WK. Janssen deed het als invaller weliswaar aardig in Warschau; een fitte De Jong is de beste pinchhitter."

Kieft voorziet tot slot dat er zomaar eens een basisplek in het verschiet kan liggen voor Pasveer. De goalie van Ajax maakte tegen Polen op 38-jarige leeftijd zijn debuut in Oranje. Kieft zou er niet raar van opkijken als hij de concurrentiestrijd wint van Cillessen. "Van Gaal kan Pasveer met een gerust hart onder de lat zetten. Verdedigers houden van een keeper die rust uitstraalt. Dat doet Pasveer en hij kan goed meevoetballen in de opbouw. Z’n leeftijd – 38 jaar – telt niet. Hij hoefde weinig reddingen te verrichten, maar liet eerder tegen Liverpool en AZ zien daar geen probleem mee te hebben. Een basisplaats in Qatar zou niet verbazen."