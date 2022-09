Kudus speelt bij Ghana wél op favoriete positie maar buigt voor Richarlison

Zaterdag, 24 september 2022 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Mohammed Kudus heeft vrijdagavond met Ghana een oefennederlaag geleden tegen Brazilië. De Ajacied, die als zwervende middenvelder speelde, moest mede door twee treffers van Richarlison met 3-0 buigen. De openingstreffer kwam van het hoofd van Marquinhos. De eindstand was al bij rust bereikt. Antony mocht bij de Goddelijke Kanaries een half uur aantreden, terwijl bij Ghana Iñaki Williams zijn debuut maakte.

Waar Kudus het bij Ajax dit seizoen moet doen met een rol als centrumspits, werd hij bij de nationale ploeg van Ghana als middenvelder geposteerd. De linkspoot, die in Amsterdamse dienst zes keer trefzeker was in zijn laatste vijf wedstrijden, was tegen de Brazilianen schier onzichtbaar en werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Zijn ploeg keek op dat moment al tegen een ruime achterstand aan, die bij rust was bereikt door een ontketende Richarlison.

Tite trad met een sterke basis aan en had naast Richarlison en Marquinhos basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Neymar, Casemiro, Vinícius Júnior en Raphinha. Kudus begon aan de kant van Ghana dus als aanvallende middenvelder. Ook voormalig Ajax-target Kamaldeen Sulemana begon aan de aftrap, net als de gebroeders Ayew (André en Jordan). Antony moest bij Brazilië genoegen nemen met een rol als invaller.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd kwam van de voet van Felix Afena-fyan. De centrumspits probeerde het vanuit een onmogelijke hoek en zag zijn inzet eenvoudig gekeerd worden door Alisson Becker. Namens Brazilië schoot Lucas Paquetá rakelings voorlangs op aangeven van Vinícius. Het bleek slechts uitstel voor Ghana, daar Marquinhos na amper tien minuten spelen alsnog voor de openingstreffer tekende. De centrumverdediger kopte raak op aangeven van Raphinha.

De 'thuisploeg' - het duel werd gespeeld in het Franse Le Havre - drukte na een klein half uur spleen door en verdubbelde de score via Richarlison. Nadat de spits eerst wild over had geschoten, was het ditmaal wel raak op aangeven van Neymar: 2-0. De aanvaller van Tottenham Hotspur tilde de marge nog voor rust naar drie, toen hij met het hoofd trefzeker was na opnieuw een assist van Neymar. In de tweede helft nam de amusementswaarde af. Ook de ingevallen Antony kon daar geen verandering in brengen.