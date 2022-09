Heerenveen reist 300 kilometer in bekertoernooi; één Eredivisie-clash

Zaterdag, 24 september 2022 om 00:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 02:16

In de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker zijn er zeven wedstrijden tussen profclubs, zo heeft de loting vrijdagavond bepaald. Er is een onderonsje in de Eredivisie: het ambitieuze Fortuna Sittard gaat op bezoek bij NEC. voor SC Heerenveen staat de verre reis van circa driehonderd kilometer naar het Zeeuwse HSV Hoek op het programma. De duels in de eerste ronde van het nationale bekertoernooi worden op 18, 19 en 20 oktober gespeeld.

FC Groningen, winnaar van de TOTO KNVB Beker in 2015, gaat volgende maand op bezoek bij FC Dordrecht, dat vrijdagavond met 1-2 verloor van MVV Maastricht. Het opgeleefde Go Ahead Eagles krijgt in de eigen Adelaarshorst te maken met Helmond Sport. Excelsior vecht met MVV om een plek in de tweede ronde van de beker. De diverse amateurclubs kregen bij de koppeling aan een profclub het recht om de wedstrijd op eigen terrein te mogen afwerken. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord en PSV, de clubs die namens Nederland actief zijn of zijn geweest in de verschillende Europese toernooien, zijn door de KNVB vrijgesteld voor de eerste bekerronde.

Hans Kraay jr. gaat loten voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.



Gelukkig mocht hij nog even oefenen ??

?? Nu LIVE op ESPN pic.twitter.com/9tx1u0Hs5X — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2022

Volledige loting eerste ronde TOTO KNVB Beker 2022/23

vv Dongen – VVV-Venlo

Harkemase Boys – FC Volendam

HSV Hoek – SC Heerenveen

vv Katwijk – DVS'33

De Treffers – RKC Waalwijk

USV Hercules – NAC Breda

Kozakken Boys – Vitesse

Rijnsburgse Boys – De Graafschap

RKAV Volendam – Quick

SV Spakenburg – SV TEC

HHC Hardenberg – PEC Zwolle

GVVV – FC Den Bosch

Sportlust '46 – FC Utrecht

FC Dordrecht – FC Groningen

FC Eindhoven – Willem II

Koninklijke HFC – Telstar

FC Rijnvogels – SC Cambuur

Excelsior '31 – ADO Den Haag

RKVV DEM – Blauw-Geel '38

NEC – Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles – Helmond Sport

OFC – Sparta Rotterdam

ADO'20 – FC Emmen

Roda JC Kerkrade – Heracles Almelo

SV Urk – VV Staphorst

Almere City FC – TOP Oss

Excelsior – MVV Maastricht