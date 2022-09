Willem II wint makkelijk, breidt ongeslagen status uit en kruipt naar de top

Vrijdag, 23 september 2022 om 23:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:41

Willem II heeft de weg naar boven gevonden. De Tilburgers kenden vrijdagavond weinig moeite met TOP OSS (1-3 overwinning) en zijn daardoor alweer zes wedstrijden op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II staat nu vijfde, met vier punten achterstand op koploper PEC Zwolle. VVV-Venlo redde in de achtste minuut van blessuretijd een punt tegen Telstar: 1-1. MVV Maastricht hield drie punten over aan het bezoek aan FC Dordrecht: 1-2.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 1-2

De openingstreffer in Dordrecht was na ruim twintig minuten spelen voor MVV. Jarne Steuckers kon van dichtbij simpel binnentikken na goed voorbereidend werk van Tim Zeegers: 0-1. De Limburgse euforie was echter van korte duur, want Dordrecht trok de stand slechts zeven minuten later gelijk. Elso Brito was het eindstation van een heel fraaie aanval van de thuisspelende club: 1-1. De gelijkmaker leek Dordrecht vleugels te geven, al vielen er in het restant van de eerste helft geen doelpunten meer.

Vreugde bij MVV Maastricht na de eerste uitzege

MVV herstelde de voorsprong vijf minuten na rust dankzij een lage en doeltreffende schuiver van aanvoerder Nicky Souren: 1-2. Dordrecht kwam goed weg toen Koen Kostons na bijna een uur spelen de onderkant van de lat raakte. Aan de andere kant baalde Jari Schuurmans ontzettend toen zijn volley vanaf de rand van de zestien door de vingertoppen van Romain Matthys uit het Maastrichtse doel bleef. De eerder nog trefzekere Steuckers verzuimde het duel een kwartier voor tijd in het slot te gooien toen hij alleen voor doelman Liam Bossin opdook. Diezelfde Bossin redde ook toen Sven Blummel tot tweemaal toe alleen op hem afkwam. Jaymillio Pinas raakte nog de paal voor Dordrecht in de slotfase. MVV hield stand en trok de minieme voorsprong over de streep, waardoor de eerste uitzege van dit seizoen een feit is.

TOP Oss - Willem II 1-3

De bezoekers kwamen na ruim twintig minuten op voorsprong. Matthias Verreth opende na achttien minuten de score, waarna ook Michael de Leeuw nog geen minuut later op het scorebord kwam. In de 25ste minuut legde scheidsrechter Martijn Vos de bal op de stip voor Willem II, waar De Leeuw achter ging staan en geen fout maakte: 0-3.

Justin Mathieu maakte vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer voor TOP Oss vanaf de penaltystip, maar dicht bij een punt kwam de thuisploeg niet meer in de slotfase. Willem II komt door de overwinning op de vijfde plek, terwijl TOP Oss nu op gelijke hoogte komt met FC Dordrecht en vijftiende staat. Volgende week staat een uitwedstrijd tegen Helmond Sport op het programma voor de Ossenaren, terwijl Willem II afreist naar MVV Maastricht.

VVV-Venlo - Telstar 1-1

De thuisploeg kwam in de openingsfase moeilijk onder de druk van Telstar uit. De bezoekers behielden in de eerste tien minuten goed balbezit, wat zich bijna uitbetaalde in de twaalfde minuut toen Christos Giousis na een lange bal alleen op Ennio van der Gouw leek af te gaan. De doelman stond echter op de letten en kon het gevaar nét voorkomen.

Kort na rust was VVV dicht bij de openingstreffer via Sven Braken, maar zijn inzet eindigde net naast. Telstar maakte uiteindelijk in de 88ste minuut de openingstreffer. Mihkel Ainsalu verzilverde een corner en schoot zijn ploeg op de voorsprong: 0-1. In de absolute slotfase probeerde VVV nog op zoek te gaan naar de gelijkmaker en ging zelfs doelman Van der Gouw mee naar voren. Het was uiteindelijk Braken die zijn ploeg na een vrije trap van Kees de Boer in de 97ste minuut op gelijke hoogte schoot: 1-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 8 6 1 1 13 19 2 Heracles Almelo 8 6 1 1 13 19 3 FC Eindhoven 8 5 3 0 10 18 4 Roda JC Kerkrade 8 4 3 1 5 15 5 Willem II 8 4 3 1 4 15 6 NAC Breda 8 4 2 2 2 14 7 MVV Maastricht 8 4 2 2 1 14 8 VVV-Venlo 8 4 2 2 0 14 9 Jong AZ 8 4 1 3 4 13 10 Jong Ajax 8 3 2 3 2 11 11 Almere City FC 8 3 1 4 -2 10 12 Jong PSV 8 2 3 3 -5 9 13 ADO Den Haag 8 2 2 4 -4 8 14 Telstar 8 2 2 4 -8 8 15 TOP Oss 8 2 1 5 -4 7 16 FC Dordrecht 8 2 1 5 -5 7 17 Helmond Sport 8 2 0 6 -5 6 18 FC Den Bosch 8 2 0 6 -6 6 19 De Graafschap 8 1 2 5 -7 5 20 Jong FC Utrecht 8 1 2 5 -8 5