Heracles Almelo gedeeld aan kop ondanks grove charge en rood Ouahim

Vrijdag, 23 september 2022 om 23:05 • Rian Rosendaal

Heracles Almelo heeft vrijdagavond op eigen veld met 2-0 gewonnen van Helmond Sport. Een zege leek lange tijd een utopie na de rode kaart voor aanvalsleider Anas Ouahim in de vijftiende minuut. Het tiental van Heracles trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe en staat daarom in punten (negentien) gelijk met koploper PEC Zwolle. De Zwollenaren bezetten de eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie omdat ze een doelpunt meer hebben gescoord.

Ouahim kreeg de rode kaart voorgehouden vanwege een grove tackle op Helmond-verdediger Flor Van den Eynden. In de daaropvolgende minuten doken de bezoekers enkele keren dreigend op voor het doel van Heracles. Arno Van Keilegom schoot de bal echter van dichtbij in het zijnet. De thuisclub herstelde zich langzaamaan van de vroege tegenslag en leek in de 35ste minuut op voorsprong te komen. Nikolai Laursen slaagde er ondanks de grote kans en de ruimte niet in om doelman Mike Havekotte te passeren. Halverwege zochten beide ploegen de kleedkamers op met een gelijke stand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Helmond voor rust probeerde te profiteren van de overtalsituatie, daar was het Heracles dat de ban brak kort na de hervatting. Lucas Schoofs tekende met een rake kopbal na een goede vrije trap voor zijn derde doelpunt van het seizoen, en dus ook de voorsprong voor de thuisspelende formatie. Helmond liet het er niet bij zitten en ging op jacht naar de gelijkmaker in Almelo. Het ontbrak de Brabanders echter aan gif in aanvallend opzicht. Rechtsback Van den Eynden kwam met een schot dat net over de lat vloog nog het dichtst bij de 1-1 voor Helmond.

Heracles trok de wedstrijd met nog twee minuten op de klok definitief naar zich toe. Abed Nankishi liep de hele verdediging van Helmond eruit, om vervolgens koelbloedig de 2-0 aan te tekenen. Groot feest bij de spelers en supporters van Heracles vanwege de overwinning en de gedeelde koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van John Lammers vervolgt de titelstrijd over precies een week tegen FC Den Bosch.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 8 6 1 1 13 19 2 Heracles Almelo 8 6 1 1 13 19 3 FC Eindhoven 8 5 3 0 10 18 4 Roda JC Kerkrade 8 4 3 1 5 15 5 Willem II 8 4 3 1 4 15 6 NAC Breda 8 4 2 2 2 14 7 MVV Maastricht 8 4 2 2 1 14 8 VVV-Venlo 8 4 2 2 0 14 9 Jong AZ 8 4 1 3 4 13 10 Jong Ajax 8 3 2 3 2 11 11 Almere City FC 8 3 1 4 -2 10 12 Jong PSV 8 2 3 3 -5 9 13 ADO Den Haag 8 2 2 4 -4 8 14 Telstar 8 2 2 4 -8 8 15 TOP Oss 8 2 1 5 -4 7 16 FC Dordrecht 8 2 1 5 -5 7 17 Helmond Sport 8 2 0 6 -5 6 18 FC Den Bosch 8 2 0 6 -6 6 19 De Graafschap 8 1 2 5 -7 5 20 Jong FC Utrecht 8 1 2 5 -8 5