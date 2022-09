Wonderschone hakbal nekt Duitsland; finaleronde niet langer haalbaar

Vrijdag, 23 september 2022 om 22:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:53

Duitsland is vrijdagavond in eigen huis verrassend onderuit gegaan tegen Hongarije: 0-1. Een wonderschoon doelpunt na ruim een kwartier spelen van Ádám Szalai met de hak maakte het verschil in Leipzig. De Duitse formatie drong wel aan in het restant van de wedstrijd in de poulefase van de Nations League, maar doelpunten bleven desondanks uit. Hongarije is door de knappe zege in Duitsland heel dicht bij een plek in de finaleronde van het toernooi. Het verliezende land kan een ticket voor die ronde definitief vergeten.

De Duitsers gingen in de beginfase nadrukkelijk op jacht naar het doel van Hongarije, dat defensie startte en loerde op de counter. De Hongaren toonden geen ontzag voor de viervoudig wereldkampioen en kwamen zelfs op voorsprong in de Red Bull Arena in Leipzig. Aanvoerder Szalai verwerkte met zijn hak een hoekschop in de zeventiende minuut op geweldige wijze tot doelpunt: 0-1. Grote vreugde bij Hongarije, terwijl doelman Marc-André ter Stegen baalde van de vroege tegentreffer.

Wat een ????????????! ?? Hongarije blijft maar verrassen en komt op magistrale wijze op voorsprong tegen Duitsland ?? Ze gaan toch niet écht groepshoofd worden in deze poule des doods? ??#ZiggoSport #NationsLeague #GERHUN pic.twitter.com/XOUEYX1v9s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2022

Hongarije verdubbelde bijna de voorsprong in de 26ste minuut, althans dat leek zo. Dániel Gazdag werd in kansrijke positie gestuit door de alerte Ter Stegen. Er was echter al gefloten voor een buitenspelgeval in aanloop naar de kans voor de Hongaarse ploeg. Het aanvalsspel van Duitsland werkte niet tegen de taaie Hongaren, al was daar bijna de gelijkmaker in de 39ste minuut van de Nations League-ontmoeting. Thomas Müller zag echter tot zijn teleurstelling dat zijn goede kopbal onschadelijk werd gemaakt door doelman Péter Gulácsi. Een achterstand dus voor het thuisland halverwege.

In de eerste fase na rust gaf Duitsland duidelijk gas, met Leroy Sané die een schot met de voeten zag worden gekeerd door Gulácsi. Een minuut later werd de vermeende gelijkmaker van rechtsback Jonas Hofmann geannuleerd wegens buitenspel. Met bijna een uur spelen op de klok had Timo Werner het beter moeten doen in de buurt van het Hongaarse doel, maar zijn schot was niet hard genoeg om Gulácsi te verontrusten. Na zeventig minuten spelen besloot bondscoach Hansi Flick om Kai Havertz en Jamal Musiala erin te brengen, met Werner en Ilkay Gündogan die naar de kant gingen. Kort na de wissels verzuimde Martin Ádám om de 0-2 te produceren. De invaller bij Hongarije vond namelijk Ter Stegen op zijn weg.

Szalai zweepte de meegereisde Hongaarse supporters nog eens op in de slotfase, terwijl Duitsland bleef jagen op de gelijkmaker. Ondanks de zes schoten op doel in de tweede helft was een nederlaag op eigen veld niet meer te voorkomen tegen de stugge Hongaren. In de vijf minuten aan blessuretijd veranderde de stand niet meer. Hongarije verstevigt de koppositie in groep 3 en is met tien punten uit vijf duels bijna zeker van een finaleplaats in de Nations League. Duitsland zakt naar plaats drie en maakt alleen geen kans meer op de koppositie, ook niet als er maandag wordt gewonnen van Engeland. De Italianen moeten diezelfde dag winnen van Hongarije om alsnog aan kop te komen in de laatste speelronde van de poulefase.