Engeland ook ten onder tegen Italië en eindigt als laatste in de poule

Vrijdag, 23 september 2022 om 22:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:06

Engeland heeft vrijdagavond opnieuw niet weten te winnen in de groepsfase van de Nations League. De ploeg van Gareth Southgate ging op bezoek bij Italië met 1-0 ten onder, waardoor Engeland als nummer vier in de poule met ook Hongarije en Duitsland eindigt. In de vijf wedstrijden in de Nations League tot dusver werd er niet één keer gewonnen door de Engelsen. Aanvaller Giacomo Raspadori was met zijn treffer de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd in San Siro.

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini begon vrijdagavond met Gianluigi Donnarumma onder de lat tegen de Engelsen. Leonardo Bonucci stond in het hart van de defensie en Gianluca Scamacca en Raspadori in de punt van de aanval. Bondscoach Southgate begon met Harry Maguire in de basis, ondanks het feit dat de verdediger al ruim zes weken geen competitieduel meer startte voor Manchester United. Jude Bellingham stond samen met Declan Rice op het middenveld geposteerd.

Raspadori schiet de bal langs Pope en maakt de 1-0 voor Italië

In de eerste helft waren weinig grote kansen te noteren. Maguire en Reece James namen het doel van Donnarumma onder vuur, maar de Italiaanse keeper kon telkens vrij eenvoudig redding brengen. De grootste kans van de eerste helft was voor James, die achter een vrije trap ging staan op het randje van de zestienmeter. De rechtsback van Chelsea schoot echter ruim over, waardoor beide teams met 0-0 gingen rusten. Italië kreeg in het begin van het tweede bedrijf de grootste kansen en dat betaalde zich twintig minuten voor tijd uit.

In de zeventigste minuut maakte Raspadori namelijk op geweldige wijze de openingstreffer. De aanvaller nam een lange pass van Bonucci fraai aan, waarna hij kort wegdraaide bij Kyle Walker en de bal in de verre hoek langs Pope schoot: 1-0. De Engelsen gaven zich niet gewonnen en namen een kwartier voor tijd het doel van Donnarumma onder vuur. Harry Kane probeerde het in twee instanties, maar de keeper van Paris Saint-Germain hield zijn ploeg op de been. Datzelfde deed Pope op een inzet van Manolo Gabbiadini, die alleen op de doelman af ging. Federico Dimarco schoot een paar seconden later op de buitenkant van de paal. Italië komt met de overwinning op acht punten: twee minder dan koploper Hongarije. Aanstaande maandag nemen beide teams het in de laatste wedstrijd van de groepsfase tegen elkaar op.