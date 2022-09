Boëtius toont kenmerkende glimlach en komt met positief nieuws

Vrijdag, 23 september 2022 om 21:29 • Wessel Antes • Laatste update: 21:32

Jean-Paul Boëtius heeft middels een post op Instagram laten weten dat zijn operatie succesvol verlopen is. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat tijdens een urologisch onderzoek een tumor was ontdekt in de teelbal van de 28-jarige buitenspeler van Hertha BSC. Tevens bedankt de voormalig Feyenoorder iedereen voor alle opbeurende woorden.

“De operatie is klaar en succesvol verlopen. Bedankt voor de hartverwarmende en opbeurende woorden. Ik voel me dankzij jullie heel erg gezegend en bevoorrecht. Speciale dank aan Hertha BSC en het medische team voor alle hulp”, aldus Boëtius, die zichzelf vanuit het ziekenhuisbed laat fotograferen met zijn kenmerkende glimlach. Afgelopen zomer liep de vrolijke Rotterdammer nog enkele weken stage bij Feyenoord om fit te worden voor het nieuwe seizoen. Begin augustus tekende hij bij Hertha.

Tegenover BILD liet teamgenoot Deyovaisio Zeefuik vrijdag nog weten dat het nieuws over Boëtius hard is aangekomen. “Het was een moeilijke dag. Jean-Paul zei dat hij niet wist hoe hij zich moest voelen. Hij huilde niet, maar ik huilde. Het heeft me meegesleurd. Hij is mijn vriend, hij heeft mijn sympathie. Voetbal heeft nu niet de hoogste prioriteit. Nu hopen we dat de tumor niet kwaadaardig is en dat hij snel terug kan komen. Ik zal bij hem zijn en hem steunen.”

Eerder liet technisch directeur Fredi Bobic op de clubwebsite al weten dat de club volop achter Boëtius staat. “Hoe bitter het nieuws in eerste instantie is, we zijn vol hoop en vertrouwen dat Jean-Paul weer gezond en zo snel mogelijk zal terugkeren. Hij zal op weg naar zijn terugkeer alle steun van ons krijgen.”