Schreuder gaat niet mee in suggestie over Bergwijn en Brobbey

Vrijdag, 23 september 2022 om 20:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:23

Het lijkt er niet op dat Mohammed Kudus op korte termijn de spitspositie bij Ajax weer moet inleveren. Alfred Schreuder benadrukt in gesprek met Ajax TV dat de aanvaller in de afgelopen periode van grote waarde is geweest in de voorhoede van de nummer twee in de Eredivisie. Schreuder laat zich daarnaast ook uit over de inbreng van de door Kudus verdrongen Brian Brobbey, Dusan Tadic en Davy Klaassen.

"Kudus is gewoon goed bezig, hij heeft in bijna elke wedstrijd gescoord", deelt Schreuder een compliment uit aan de spits uit Ghana. "Hij doet exact wat van een spits wordt verwacht, dus daar ben ik zeer gelukkig mee." Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Maar Brobbey is ook een geweldige spits. Het is gewoon zo dat Ajax over heel veel goede spelers beschikt, al kunnen er altijd maar elf spelen. Maar dat weten spelers ook als ze naar Ajax komen", aldus de oefenmeester.

Schreuder krijgt vervolgens de vraag of Steven Bergwijn beter tot zijn recht komt met Brobbey in de spits. "Nee, dat vind ik niet zo", luidt het duidelijke antwoord van de Ajax-trainer. "Bergwijn heeft thuis tegen Rangers (in de Champions League, red.) gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Je ziet bij ons: er kunnen gewoon veel meer spelers in de basis spelen. Ik ben ook heel tevreden over de ontwikkeling van Ocampos bijvoorbeeld. Die zou ook zeker kunnen spelen. En je ziet dat Davy Klaassen ook prima kan spelen. En met Brobbey voorin heb je ook gewoon een heel goede aanvaller."

De trainer geeft ook zijn mening over Dusan Tadic, die volgens onder meer Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart aan een moeizaam seizoen bezig is bij Ajax. "Dusan heeft het recentelijk goed gedaan op de rechterflank", steunt Schreuder zijn aanvoerder. "In de laatste paar wedstrijden (tegen Liverpool en AZ, red.) was dat wat minder, maar dat gold voor meer spelers. Tegen Heerenveen (5-0 overwinning, red.) had hij drie of vier assists. Dusan is heel erg bezig met Rensch en het hele team. Hij offert zich ook op voor het elftal. Normaal gesproken komt Dusan het beste tot zijn recht op links, maar dat heeft Bergwijn hetzelfde. Dus dan kies je op dat moment voor Bergwijn, omdat hij een heel hoog rendement heeft."

Klaassen gaf onlangs aan het lastig te vinden om niet altijd aan spelen toe te komen. Schreuder begrijpt het gevoel van de middenvelder, maar benadrukt tevens dat hij soms keuzes moet maken. "Als je uit zoveel goede spelers kan kiezen, en je speelt dan niet regelmatig, om Davy Klaassen even te noemen. Dan is het ook normaal dat hij niet blij is en dat geeft hij ook wel aan. En dat weet ik ook van hem. Het voelt voor een speler dan dat het een keuze tegen hem is, maar ik maak een keuze voor Bergwijn op 10. Ik probeer dan uit te leggen waarom. Een speler kijkt altijd naar zichzelf, dat is ook logisch. Maar als trainer moet je keuzes maken, dat moet ik gewoon doen", aldus Schreuder.