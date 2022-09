Danny Makkelie ontvangt goed nieuws van UEFA en mag naar Wembley

Vrijdag, 23 september 2022 om 20:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:36

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd tussen Engeland en Duitsland in de Nations League van maandagavond. De 39-jarige arbiter krijgt daardoor opnieuw de leiding over een grote wedstrijd: vorige week was hij nog de eindverantwoordelijke bij Bayern München – Barcelona in de Champions League.

Wembley is geen onbekend terrein voor Makkelie, die in dat stadion vorig jaar zomer ook de achtste- en halve finale van het EK floot. In de wedstrijd tussen Engeland en Denemarken wees de Nederlander naar de stip na een discutabele overtreding van Joakim Maehle en Mathias Jensen op Raheem Sterling, wat hem veel kritiek opleverde buiten de Engelse landgrenzen.

De arbiter floot dit seizoen tot dusver tien duels, waarin hij 34 gele kaarten trok, twee keer een speler van het veld stuurde en vier keer naar de stip wees. De wedstrijd op Wembley van aanstaande maandag tussen Engeland en Duitsland is het laatste duel in de groepsfase van de Nations League. De Engelsen nemen het vrijdag eerst nog op tegen Italië. De ploeg van manager Gareth Southgate staat momenteel laatste in de poule.