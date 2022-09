Frenkie de Jong lijkt water bij de wijn te doen bij Barcelona

Vrijdag, 23 september 2022 om 20:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:40

Frenkie de Jong en Barcelona-voorzitter Joan Laporta gaan aan het einde van dit seizoen in gesprek om het salaris van de 25-jarige middenvelder bij de Catalanen te bespreken. Dat meldt Cadena SER. De Jong drukt met zijn miljoenensalaris behoorlijk op de begroting van de Spaanse topclub en daarom lijkt de ex-Ajacied nu water bij de wijn te gaan doen.

De middenvelder heeft, omdat hij gedurende de coronapandemie af zag van een deel van zijn salaris, nu naar verluidt recht op meer dan twintig miljoen euro aan salaris per jaar. Barcelona zag De Jong deze zomer dan ook het liefst vertrekken naar Chelsea of Manchester United, die beiden nadrukkelijk geïnteresseerd waren in de diensten van de spelverdeler. Er werd een akkoord bereikt met the Red Devils, maar De Jong zag zelf niets in een vertrek bij de Catalanen.

De 44-voudig Nederlands international gaf eerder deze week in gesprek met de NOS al aan dat hij er geen moment aan heeft gedacht om te vertrekken. “Ik had in mei al besloten dat ik bij Barcelona wilde blijven. Die beslissing is gedurende de zomer geen moment veranderd.” De Jong werd in het begin van dit seizoen regelmatig als wisselspeler gebruikt door Xavi, maar kreeg de laatste wedstrijden steeds vaker de kans vanaf de aftrap. De teller staat tot dusver op acht duels met Barcelona, waarvan hij er vier in de basis begon.

Barcelona haalde deze zomer alles uit de kast om het miljoenensalaris van de Nederlander te verminderen. Zo dreigde Laporta begin augustus nog met juridische stappen tegen De Jong om het contract van de middenvelder ongeldig te kunnen verklaren. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door ‘criminele acties’ van het vorige bestuur. Laporta zou De Jong inmiddels hebben verzekerd dat hij deze plannen niet langer gaat door zetten. Het contract van de Nederlander loopt nog door tot medio 2026.