Depay en De Jong naar huis; Van Gaal roept twee vervangers op

Vrijdag, 23 september 2022 om 18:12 • Wessel Antes • Laatste update: 18:46

Bondscoach Louis van Gaal heeft Brian Brobbey en Ryan Gravenberch alsnog toegevoegd aan de selectie van Oranje. Het duo staat vanavond nog in de basis tijdens de oefeninterland van Jong Oranje tegen Jong België, maar zal daarna direct afreizen naar Nederland voor het Nations League-duel met België van zondagavond in de Johan Cruijff ArenA. Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners hebben de selectie vanwege blessures moeten verlaten.

Koopmeiners raakte donderdagavond tijdens de 2-0 uitzege van Oranje op Polen al in de eerste minuut geblesseerd, en moest het veld na zijn ongelukkige botsing zelfs per brancard verlaten. De middenvelder van Atalanta kampt momenteel met een hersenschudding. De Jong werd in de rust vervangen door Marten de Roon vanwege klachten aan zijn bovenbeen. Ook hij keert uit voorzorg terug naar huis. Van Gaal zal het tegen België dus moeten doen zonder zijn belangrijkste schakel op het middenveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Depay geldt hetzelfde lot als voor De Jong: de aanvaller van Barcelona heeft eveneens last van zijn bovenbeen en werd na 52 minuten vervangen door Vincent Janssen. Het zal een flinke domper zijn voor de 28-jarige aanvaller die, door zijn reserverol bij Barça, enorm uitkeek naar de duels met het Nederlands elftal. Gravenberch en Brobbey krijgen plotseling een nieuwe kans om zich te bewijzen bij het grote Oranje. Het duo zal morgenochtend aansluiten bij de selectie van Van Gaal.

Voor Brobbey lonkt nu dus zijn debuut voor het Nederlands elftal. De twintigjarige Ajacied moest begin deze week nog apart van de groep trainen bij Jong Oranje, na de harde tackle van Tijjani Reijnders tijdens AZ - Ajax (2-1). Inmiddels is de spits weer fit genoeg om te spelen, blijkt ook uit de bijzonder sterke formatie van Jong Oranje vrijdagavond tegen Jong België. Na de wedstrijd reist Brobbey, samen met Gravenberch, direct af naar Nederland.