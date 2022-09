IJzersterk Jong Oranje begint direct met Xavi Simons in de basis

Vrijdag, 23 september 2022 om 17:44 • Wessel Antes • Laatste update: 18:01

Xavi Simons start vrijdagavond direct in de basis bij Jong Oranje tijdens de oefeninterland tegen Jong België, zo blijkt uit de opstelling die bondscoach Erwin van de Looi heeft geformeerd. De volledige opstelling oogt bijzonder sterk: Van de Looi heeft onder meer basisplaatsen ingeruimd voor Brian Brobbey, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch. Feyenoorder Quinten Timber draagt de aanvoerdersband.

Onder de lat mag Kjell Scherpen, na zijn aanwezigheid tijdens de penaltytest van het grote Oranje, zichzelf een hele wedstrijd bewijzen van Van de Looi. Voor Scherpen is een driemansverdediging geformeerd met Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die weer fit is na het kampen met de ziekte van Pfeiffer, Sepp van der Berg en Micky van de Ven. Laatstgenoemde presteert dit seizoen uitstekend bij VfL Wolfsburg in de Bundesliga.



Op het middenveld moeten Frimpong en Mitchel Bakker de vleugels bestrijken, terwijl Gravenberch en Timber in een controlerende rol zullen spelen. Timber is vandaag aanvoerder bij Jong Oranje. Frimpong was laatst in de Champions League zeer belangrijk voor zijn club Bayer Leverkusen, toen hij er met twee assists mede voor zorgde dat Atlético Madrid werd verslagen in het miljardenbal (2-0). Bakker moet het bij Bayer vooral doen met speeltijd als invaller.

Voorin vult Brobbey de spitspositie in. Hij zag gisteravond dat zijn concurrent Vincent Janssen een belangrijke assist afleverde tijdens de 0-2 uitzege van het grote Oranje op Polen, en zal zich dus extra willen laten zien. Op de linkerflank maakt Xavi Simons zijn debuut voor Jong Oranje, terwijl middenvelder Jurgen Ekkelenkamp hangend vanaf rechts zal spelen.

Opstelling Jong België: n.n.b.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Geertruida, Van den Berg, Van de Ven; Frimpong, Timber, Gravenberch, Bakker; Ekkelenkamp, Brobbey, Simons