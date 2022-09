Pjanic en Alcácer krijgen in VAE gezelschap van nieuwe bekende naam

Vrijdag, 23 september 2022 om 16:34 • Wessel Antes

Kostas Manolas speelt de komende twee seizoenen voor Sharjah FC in de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De 31-jarige Griek heeft zijn medische keuring doorstaan en verlaat daarmee definitief de Europese velden. De razendsnelle centrale verdediger had bij Olympiacos nog een contract tot medio 2025, maar dat zal hij niet gaan uitdienen.

Manolas maakte in Europa met name furore in de Serie A. Bij AS Roma en Napoli was de Griekse mandekker jarenlang een rots in de branding. Met zijn snelheid was Manolas een opvallende centrale verdediger, die uiteindelijk 216 wedstrijden op het hoogste niveau van Italië speelde. In 2019 leverde zijn binnenlandse transfer van Roma naar Napoli de Romeinen maar liefst 36 miljoen euro op. Met die transfersom staat Manolas momenteel nog steeds op de vierde plek qua hoogste uitgaande transfers van Roma.

Manolas vormde in het nationale elftal van Griekenland jarenlang een sterk centraal duo met Sokratis. In 2019 eindigde zijn tijd bij de nationale ploeg abrupt. Toenmalig bondscoach John van ‘t Schip zorgde voor een schokgolf in Griekenland door Manolas niet meer te selecteren. Vervolgens besloot de rechtspoot nooit meer in te gaan op nieuwe uitnodigingen voor het Griekse elftal. In totaal speelde Manolas 42 interlands voor de Grieken.

Bij Sharjah wordt Manolas teamgenoot van Paco Alcácer en Miralem Pjanic. Na drie wedstrijden is de club nog steeds foutloos in de Arabische Pro League. Koploper Sharjah wist deze zomer dus al drie Europese sterren te strikken. Ook voormalig Portugees international Pizzi koos in juni voor een lucratief avontuur in de VAE. De technisch begaafde middenvelder speelt voor Al-Wahda FC, waar Maurice en Sem Steijn een aantal jaar geleden ook onder contract stonden.