Thomas Letsch verlaat Vitesse: ‘Ik vertrek met tranen in mijn ogen’

Vrijdag, 23 september 2022 om 16:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:04

Vitesse bevestigde deze week dat hoofdtrainer Thomas Letsch per direct naar VfL Bochum vertrekt. De 54-jarige Duitser moet de club in de Bundesliga zien te houden. Bochum staat na zeven wedstrijden met één punt op de achttiende en laatste plaats in de Duitse competitie. Letsch legde vrijdag in gesprek met Vitesse TV zijn keuze om te vertrekken uit.

“Toen Bochum pas net had aangeklopt, ging ik erover nadenken. Het is een traditionele club uit de Bundesliga, waar een grote uitdaging wacht: de club voor degradatie behoeden.” Bochum verloor vier keer in de laatste vijf competitiewedstrijden en speelde één keer gelijk. Trainer Thomas Reis werd daardoor ontslagen. “Hoe meer ik erover na ging denken, hoe meer ik die uitdaging aan wilde gaan. Dat heeft niets met Vitesse te maken, want ik heb hier van elke dag genoten. Voor mij was het echter duidelijk dat ik naar Bochum wilde gaan.”

Daarmee komt er dus een einde aan iets meer dan twee jaar Vitesse, waar Letsch in zijn eerste seizoen op de vierde plek in de competitie wist te eindigen en in de bekerfinale in de blessuretijd van Ajax verloor (2-1). “Het kan natuurlijk altijd beter, maar als ik terugkijk, dan hebben we een geweldig seizoen gedraaid. Een vierde plek is iets heel speciaals, zeker in combinatie met de bekerfinale. Het was een succes om daar mogen te staan en we waren ook dichtbij. In de extra tijd kregen we de 2-1 om de oren, waardoor we de finale verloren. Maar als ik terugkijk naar de vierde plek en de bekerfinale, dan was het een fantastisch seizoen.”

De Duitser schreef vorig seizoen geschiedenis met de Arnhemmers, door de achtste finale van de Conference League te bereiken. “Iedereen was natuurlijk benieuwd hoe we het zouden gaan doen in Europa. Het was voor ons ook een uitdaging om zoveel wedstrijden achter elkaar te spelen. Het hele verhaal, van de voorronden tot het einde tegen de uiteindelijke winnaar AS Roma, was geweldig. Ook in de Eredivisie hebben we wel gepresteerd. Natuurlijk was het minder dan in Europa, maar we zijn op de zesde plek geëindigd. In de play-offs wonnen we van FC Utrecht, maar moesten we accepteren dat AZ beter was dan wij.”

Letsch is blij dat hij door de voordeur kan vertrekken bij Vitesse, zo geeft de trainer aan. “Ik vind het jammer dat het verhaal eindigt, maar ik kijk ook uit naar mijn nieuwe uitdaging. Toen ik hier meer dan twee jaar geleden begon, hadden niet veel mensen verwacht dat ik hier nog zou zitten, voor een derde seizoen. Normaal gesproken eindigt het voor een coach met ontslag. Ik ben dan ook erg dankbaar voor mijn geweldige tijd hier. De stad zal altijd een plekje in mijn hart hebben en deel uitmaken van mijn leven. Ik vertrek met tranen in mijn ogen, maar ook met een lach op mijn gezicht. Het is fijn dat ik door de voordeur kan vertrekken.”