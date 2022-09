Mourinho schittert op geheel eigen wijze in videoclip van Engelse rapper

Vrijdag, 23 september 2022 om 15:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:50

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

In Engeland heeft José Mourinho donderdagavond weer alle aandacht op zich gevestigd. De Portugese manager van AS Roma vertolkte een opvallende rol in een videoclip van de razendpopulaire Britse rapper Stormzy. Mourinho staat op beeld in een luxueuze kamer en wordt omringd door Stormzy en zijn vrienden, waarna hij met zijn vinger iedereen tot zwijgen maant. De videoclip, genaamd ‘Mel Made Me do It’ is binnen een dag al bijna een miljoen keer bekeken.

?? Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut! ?? Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video ?? https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

Stormzy rapt de woorden: “I prefer not to speak like I’m José”, verwijzend naar het legendarische interview dat Mourinho gaf als manager van Chelsea in 2014. Chelsea verloor destijds met 1-0 van Aston Villa, waarna de Portugees weigerde om over de scheidsrechters te praten. “I prefer not to speak. If I speak I am in big trouble”, zei Mourinho destijds. Stormzy zelf is overigens geen fan van Chelsea. De Britse rapper is groot fan van Manchester United.